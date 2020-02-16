«جروس» يرفض التفاوض حول الشرط الجزائي

صحيفة الخليج الالكترونية كشفت مصادر مقربة من الأهلي رفض السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق الأول لكرة القدم تخفيض قيمة الشرط الجزائي لإنهاء عقده والمقرر بستة ملايين . ويتمسك “جروس ” بقيمة الشرط الجزائي في الوقت الذي تستعد فيه إدارة الأهلي لمرحلة جديدة عقب إقالة المدرب السويسري . الجدير بالذكر أن “جروس ” لم يسافر إلى الكويت مع الفريق الأهلاوي لمواجهة نظيره الإستقلال الإيراني ضمن دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للمحترفين ، وبقى في جدة لإستكمال إجراءات إنهاء العقد .

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