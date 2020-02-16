شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي بترقية 436 عضواً في «النيابة العامة» على مختلف المراتب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمراً ملكياً بترقية ( 436 ) عضواً من أعضاء النيابة العامة في مختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة.

وثمَّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب, صدور الأمر الملكي، مؤكداً أنه يأتي في سياق الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للنيابة العامة وبما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي.

وهَنَّأ معاليه أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة بالثقة الملكية الكريمة حاثاً على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك, سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم عزهما وتوفيقهما ويديم على الوطن أمنه واستقراره.