«شمس المعارف» يفتتح «البحر الأحمر السينمائي» 12 مارس

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن افتتاح دورته الأولى يوم 12 مارس المقبل في جدة، بالعرض العالمي الأول للفيلم الروائي السعودي «شمس المعارف» للأخوين قُدس. كما يُشارك الفيلم في المسابقة الرئيسية للمهرجان للفوز بجوائز اليُسر.

العمل من إخراج فارس قُدس وإنتاج وتمثيل صهيب قُدس، ويتناول جيل الشباب السعودي الذين غيّر دخول الإنترنت مجرى حياتهم.

تدور الأحداث في عام 2010، حيث ذروة صناعة المحتوى السعودي على الإنترنت، وتروي قصة حسام (براء عالم)، وهو طالب على وشك إنهاء المرحلة الثانوية، يجد نفسه مهتماً بصناعة المحتوى، مما يدفعه إلى إهمال دراسته. وينضم إليه صديقه المقرّب معن (إسماعيل الحسن)، والصديق الذي كان عدواً إبراهيم (أحمد صدّام)، والمدرّس عُرابي (صهيب قُدس)؛ ويجمعهم عالم الإنترنت وما يوفره من إمكانيات ومساحة للحرية والإبداع حتى يقرر الفريق إنتاج فيلم رعب بدون ميزانية، وهي مغامرة كبيرة لا يوافقهم عليها المحيطون بهم، خصوصاً أنها ستضع مستقبلهم في خطر.

وأشار محمود صبّاغ مدير المهرجان: سعداء بافتتاح المهرجان بفيلم سعودي، واستطاع فارس قُدس وصهيب قُدس تقديم عمل يحتفي بروح الحماس والشغف لجيل الروّاد المبدعين الذي بدأوا وألهموا الحراك السينمائي الذي نشهده اليوم.

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