شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط عدة صواريخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سقطت عدة صواريخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد في الساعات الأولى من صباح الأحد، حسبما أفاد مصدر عسكري أمريكي، من دون أن يتضح على الفور ما إذا كان الهجوم أدّى إلى وقوع أضرار أو إصابات.

وبحسب مراسل فرانس برس، دوت أصوات عدة انفجارات في بغداد، قرابة الساعة الثالثة والنصف بعيد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، تبعتها أصوات تحليق طائرات في سماء المنطقة. كما دوّت أصوات صفارات الإنذار في أنحاء مجمع السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصّنة.

وتعرّضت السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد تضم قوات أمريكية في العراق إلى 19 هجوماً صاروخياً منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ولم تتبن أي جهة الهجوم الصاروخي قرب السفارة الأمريكية الأحد، وعادة تتهم واشنطن الفصائل الشيعية المسلّحة، والمقرّبة من إيران بالوقوف خلف الضربات التي تستهدف جنودها ومقرّاتها.

وقع هجوم الأحد بعد ساعات من إعلان قيادي في جماعة «حركة النجباء»، الفصيل الشيعي المسلّح والمدعوم من إيران، عن «بدء العد التنازلي لتحقيق السيادة والرد على قوات الاحتلال الأمريكي عسكرياً». وكانت الجماعة نشرت على «تويتر»، صورة لما قالت إنها آلية أمريكية مرفقة بعبارة «إننا أقرب إليكم مما تتصورون».

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