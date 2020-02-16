إصابة شخصين بجروح في هجوم بالسكين داخل كنيسة في موسكو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقف رجل الأحد في موسكو بعد طعنه شخصين داخل كنيسة في شمال شرق العاصمة الروسية، حسبما أعلنت السلطات التي لم تشر حتى الآن إلى طابع إرهابي للحادثة.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية إيرينا فولك أن «الشرطة أوقفت رجلاً ـ 26 عاماً ـ من سكان منطقة ليبيتسك، جنوب موسكو، دخل كنيسة في شارع باكونينسكايا صباح الأحد وجرح شخصين بسكين». وأضافت«تولت الأجهزة الطبية معالجة الجرحى، ومازالت دوافع الهجوم مجهولة».

وأفاد كاهن الكنيسة التي وقع فيها الهجوم كيريل سلادكوف، أن المهاجم كان يرتدي نظارات وقفازات من المطاط وقناعاً وسماعات كان يصغي من خلالها إلى الموسيقى. وقال «توجهنا نحوه لنعرف ما يحصل ولنخرجه بهدوء. في تلك اللحظة، أخرج سكيناً من جيبه وضرب به مساعدي. بعد ذلك، حاول كل الحاضرين ردعه وأصاب زميلين آخرين لي بطعنتين».

وشهدت روسيا في السنوات الأخيرة هجمات غير مسبوقة بالسكاكين في الشوارع، تبنى بعضها تنظيم «داعش» الإرهابي، لكن من دون أن تشير السلطات رسمياً إلى الإرهاب في تحقيقاتها.