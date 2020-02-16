ايفانكا ترمب تعلن عن أهدافها لدعم النساء

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دبي: أعلنت مستشارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وابنته ايفانكا ترمب خلال مؤتمر في دبي الأحد، عن تأمين 2,6 مليارات دولار لدعم عمل المرأة.

وقالت ترمب في كلمة أمام منتدى المرأة العالمي "منذ أن أطلقنا مبادرة تمويل رائدات الأعمال قبل سنتين، حيث كانت الإمارات والولايات المتحدة عضوين مؤسسين، تم تأمين 2,6 مليار دولار للاستثمار في أكثر من 100 ألف شركة تديرها نساء في الدول النامية".

وتابعت أن الرئيس الأميركي أطلق في العام الماضي مبادرة المرأة العالمية للتنمية والازدهار، موضحة أن هدفها "الوصول إلى 50 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم النامي بحلول عام 2025".

وأشارت إلى أنّ "صدى مبادراتنا وصل في عامنا الأول فقط لـ 12 مليون امرأة في العالم النامي".

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وعلى هامش المؤتمر، التقت ايفانكا ترمب حاكم دبي ورئيس حكومة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأكد الشيخ محمد خلال اللقاء "عمق علاقات التعاون والروابط الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بالولايات المتحدة في ظل تقارب الرؤى وتوافق الإرادة السياسية في البلدين الصديقين"، حسبما نقل عنه مكتبه الإعلامي.

كما اجتمعت بوزير الخارجية عبدالله بن زايد في أبوظبي حيث جرى "بحث علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

