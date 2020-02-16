خالد بن سلمان: ميليشيات إيران وراء اغتيال رفيق الحريري

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"الخليج 365" من الرياض: كشف، الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي اليوم الأحد أن الميليشيات الإيرانية كانت وراء مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

وقال الأمير خالد بن سلمان في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في الذكرى السنوية لرحيل رفيق الحريري:" رحل رفيق الى جوار ربه، وستبقى رؤيته ومشروعه الوطني الذي يصبو الى تحقيق الاستقرار والازدهار والتعايش في مواجهة مشاريع الميليشيات الطائفية التي لا تؤمن بالوطن ولا كرامة المواطن.

واستطرد نائب وزير الدفاع السعودي قائلًا:" استشهد قبل 15 عاماً رفيق الحريري. كان قائداً وطنياً مصلحاً، قاد مسيرة اعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في وطنه وابتعث الآلاف من ابناء شعبه من مختلف الطوائف. اغتالته ميلشيات الغدر الإيرانية التي ضاقت ذرعاً به وبمشروع النهضة الوطني الذي كان يدافع عنه، فهي لا تعرف إلا ثقافة الدمار".

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري تم اغتياله مع 21 شخصًا، في 14 فبراير 2005 عندما انفجر ما يعادل 1000 كيلوغرام من مادة التي إن تي أثناء مرور موكبه بالقرب من فندق سان جورج في بيروت.

