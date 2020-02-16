هجوم صاروخي قرب السفارة الأميركية في بغداد

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الأمن العراقي يتصدى لمحتجين يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن أصوات دوي عدة انفجارات في العاصمة العراقية سمعت قرابة الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (12:30 توقيت غرينيتش) تبعها أصوات تحليق طائرات في سماء المنطقة.

كما دوت أصوات صفارات الإنذار في أنحاء مجمع السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء المحصّنة، وفقا لمصدر عسكري أميركي.

وتستهدف هجمات صواريخ متكررة تلقي واشنطن بمسؤوليتها على فصائل مدعومة من إيران المنطقة القريبة من السفارة الأميركية وفي بعض الأحيان السفارة ذاتها الواقعة قرب قاعدة عسكرية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العاصمة العراقية بغداد.

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وفي الثالث من ديسمبر، نفذت القوات الأميركية ضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي، أودت بحياة سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي التي تضم فصائل مسلحة بينها كتائب حزب الله، أبو مهدي المهندس.

وأطلقت طهران فجر 8 يناير صواريخ بالستية على قاعدتي عين الأسد (غرب) وأربيل (شمال)، حيث يتمركز عدد من الجنود الأميركيين البالغ عددهم 5200 في العراق، ردا على اغتيال سليماني.

ولم يقتل أي جندي أميركي في الضربة، لكن وزارة الدفاع الأميركية أعلنت إصابة 109 جنود بارتجاج في الدماغ.