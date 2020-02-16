دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة استهجن النائب صالح العرموطي محاولة الحكومة لبيع الأردن من خلال إقرار سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2019. واعتبرالعرموطي ان هذا جزء من مشروع صهيوني استعماري، مطالبا الحكومة بسحب هذا القانون. اقرأ أيضاً : النائب الدغمي: نوكل خبز ناشف ولا نبيع أرضنا لليهود - فيديو وأكد العرموطي ان الاسباب الموجبة لهذا القانون تتيح لغير الاردنيين تملك الاموال غير المنقولة، مشيرا الى تواجد الحاخامات الصهيونية في البترا.

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كانت هذه تفاصيل خبر العرموطي يتهم الحكومة بمحاولة "بيع الأردن".. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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