دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي سامسونغ تُعلن استقالة رئيس مجلس إدارتها: السبب صادم

أعلنت شركة سامسونغ إلكترونيكس أن رئيس مجلس إدارتها، لي سانج هون، الذي تم إدانته وحبسه بسبب تعمده الإضرار بأنشطة نقابية، قد استقال من الشركة الكورية الجنوبية.

وتأتي هذه الاستقالة بعد أقل من عامين على تعيين لي، الذي أدى للمرة الأولى إلى فصل منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، كمحاولة لتحسين شفافية واستقلال المجموعة، عقب فضيحة فساد تورط فيها وريث سامسونغ، جاي واي لي.

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وقالت الشركة الكورية الجنوبية أن خليفة لي سانج هون سيتم تعيينه في المستقبل القريب، لافتة إلى أنه من الممكن أن يتم اختياره من بين باقي أعضاء مجلس الإدارة، الذي يتكون من 6 مدراء خارجيين، و3 مسؤولين داخليين.

وأضافت تقارير إخبارية أن هذه الخطوة من سامسونغ كانت متوقعة، خاصة وأن رئيس مجلس إدارتها السابق موجود في السجن، كما أشارت إلى أنه من المتوقع أن تقوم المجموعة بعقد اجتماع للمساهمين خلال شهر مارس المقبل.

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وكان لي سانج هون قد صدر ضده في ديسمبر الماضي حكماً بالسجن لمدة سنة ونصف السنة، بسبب تعمده الضرر بأنشطة نقابية شرعية.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة سامسونغ لا يتدخل في أنشطة التشغيل اليومية الخاصة بالمجموعة، إلا أنه يترأس مجلس إدارتها، لدراسة قرارات الأعمال الكبيرة، والتي تتضمن خطط الاستثمار. المزيد:

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