دبي - بواسطة محمد فارس © ليالينا تقييم عملي لجهاز سامسونج غالاكسي إس 20 (Samsung Galaxy S20)

يقدم جهاز غالاكسي إس 20 خدمة 5G سريعة وصور ذات دقة عالية 64 ميغا بيكسيل... مع زيادة في السعر.

سيكون جهاز غالاكسي إس 20 أول جهاز يقدم خدمة 5G بالنسبة للكثير من الأشخاص، كما أنه يحتوي على كاميرا 64 ميغا بيكسيل مع تكبير ميكانيكي حتى 3 أضعاف (بالعدسات) وتكبير رقمي حتى 30 ضعف. وهذا يشكل نقلة نوعية عن جهاز إس 1، لكنه في الوقت نفسه باهظ الثمن كما يتفوق عليه جهازان أكبر منه هما: غالاكسي إس 20 بلس (Galaxy S20 Plus) وإس 20 ألترا (Galaxy S20 Ultra).

تقييم عملي لجهاز سامسونج غالاكسي إس 20 (Samsung Galaxy S20) layalina 1 تقييم عملي لجهاز سامسونج غالاكسي إس 20 (Samsung Galaxy S20)

الإيجابيات:ترقية واعدة للكاميرا أفضل شاشة عرض من سامسونج حتى الآن سرعات تحميل عالية بتكنولوجيا 5G السلبيات:لا يوجد جهاز أرخص "إس 20 إي" (S20e) هو بالكاد الأفضل ضمن مجموعة إس 20 زيادة متوسطة في السعر

تم كشف الستار عن جهاز جهاز غالاكسي إس 20 في معرض Unpacked 2020 الذي أقيم في سان فرانسيسكو (وتم ذلك بالتزامن مع طرح أجهزة سامسونج غالاكسي إس 20 بلس(Galaxy S20 Plus) وسامسونج غالاكسي إس 20 ألترا (Galaxy S20 Ultra) وسامسونج غالاكسي زي فليب (Galaxy Z Flip) القابل للطي وسامسونج غالاكسي بدس بلس(Galaxy Buds Plus)).

يعد جهاز غالاكسي إس 20 الأرخص سعراً ضمن المجموعة الجديدة من سامسونج، ومع أن سعره ليس الأفضل بشكل عام من بين كل الهواتف التي تم إطلاقها من قبل الشركة، إلا أنه يتضمن تحسينات هامة من ناحية الكاميرا والبطارية كما أنه يقدم خدمة 5G تلقائية في العديد من الأماكن.

إنه الهاتف المنشود في حال كنت ترغب بتجربة التقنيات الجديدة التي تقدمها سامسونج - وبإمكانك بالطبع أن تختار نسخة ألترا منه إذا ما كنت تريد سعة تخزين أكبر أو كاميرا بدقة 108 ميغا بيكسيل، ولكنه يعتبر جيداً للاستخدام اليومي العملي بالنسبة لمعظم الناس.

تم تزويد شاشة العرض التي يبلغ قياسها 6.2 بوصة بميزات ومواصفات بصرية أكثر تطوراً، كما أن الكاميرات الثلاثة الخلفية ستكون أكثر من كافية بالنسبة لمعظم الناس- خاصة عند دمجها بتقنية تسجيل فيديو بدقة 8K (سوف نتجاهل حقيقة أن لا أحد مهتم بمثل هذه الميزات على هاتفه في الوقت الحالي).

الوزن: 163 غ. الأبعاد: 151.7 × 69.1 × 7.9 مم. نظام التشغيل: أندرويد 10. قياس الشاشة: 6.2 بوصة. الدقة: دقة فائقة QHD+ (563 بيكسيل/إنش) معدل التحديث: 120 هرتز ذاكرة الوصول العشوائي: 8 غيغابايت/ 12 غيغابايت سعة التخزين: 128 غيغابايت + كرت ذاكرة ميكرو البطارية: 4000 ميلي أمبير/ ساعة الكاميرا الخلفية: 12 ميغا بيكسيل+ 12 ميغا بيكسيل+ 64 ميغا بيكسيل الكاميرا الأمامية: 10 ميغا بيكسيل

قمنا بتجربة كاميرا جهاز غالاكسي إس 20 ثلاثية العدسات لمدة ساعة وقد أثارت إعجابنا بثلاثة أشياء. أولاً، لقد قامت سامسونج بزيادة حجم البيكسيل الواحد من 1.4 ميكرون في هاتف S10 إلى 1.8 ميكرون، ثانياً، فإن حساسات الكاميرات بحد ذاتها جميعها أكبر حجماً.

لقد صرحت سامسونج بأن الصور الليلية ستكون أكثر وضوحاً وقالت أنها الترقية الأشمل والأكبر منذ هاتف غالاكسي إس 7 عام 2016. وذلك ادعاء جريء.

ثالثاً، فإن العدسة المقربة (تيلي فوتو) قفزت من 12 ميغا بيكسيل في غالاكسي إس 10 وحتى 64 ميغا بيكسيل (على الرغم من أن مساحة البيكسيل الواحد أصغر هنا، لذا قد لا يكون التغيير كبيراً بالفعل مقارنة مع ما تقترحه الأرقام). كما أنه مزود بقوة تكبير بصري حتى 3 مرات وقوة تكبير رقمي حتى 30 مرة.

تنخفض دقة العدسة العريضة (الترا وايد) من 16 ميغا بيكسيل وحتى 12 ميغابيكسيل- ولكنها تزداد من حيث قياس الحساس وعدد الميكرونات، والذي يفترض أن يكون أكثر أهمية. كل الكاميرات بشكل عام أفضل على الورق، على الرغم من أنه لم يتم ترقيتها بشكل كبير كما هي الحال في جهاز إس 20 ألترا (S20 Ultra).

إن غالاكسي إس 20 هو أول جهاز بتقنية تسجيل فيديوهات 8K نقوم باختباره، الذي قد يبدو أمراً مبالغاً به- حتى تكتشف بأنه يمنحك مجالاً أكبر للقص والتعديل دون التضحية بالتفاصيل، حتى لو كنت تعالج التسجيل بدقة إخراج 4K و1080 بيكسيل.

تلك أخبار جيدة بالنسبة لصانعي المحتوى-على الرغم من أن فيديو 8K محصور بمعدل تحديث إطارات لا يتجاوز 24 إطار/ ثانية، كما أن تقنية الثبات المستمر المتقدم (Steady Stabilization) من سامسونج لا يمكن تطبيقها على فيديوهات 8K أو 4K، لذلك لن تكون هذه الفيديوهات لطيفة على البطارية.

كل هذه المميزات يتم تشغيلها عن طريق رقاقة جديدة سريعة بتقنية 7 نانو متر وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغا بيكسيل ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 غيغا بيكسيل- وبخلاف النموذج الأساسي من هاتف نوت 10 (Note 10) فإن إس 20 يحتوي على مدخل بطاقة ذاكرة مصغرة (microSD) لزيادة سعة التخزين بحال نفذت لديك.

تبدو البطارية بسعة 4000 ميلي أمبير/ ساعة قوية بشكل كافٍ، لكننا مهتمون بمعرفة كم من الممكن لخدمة 5G أن تستهلك من سعة البطارية في اليوم.

ولكن لهذه السعة الكبيرة جانب سلبي: فقد تمت إزالة منفذ سماعات الأذنين بسببها. وهذه الحكاية نفسها بالنسبة لهاتف إس 20 بلس و إس 20 ألترا، وهذه أول مرة تتخلى فيها سامسونج عن هذه الميزة من مجموعة إٍس.

يمتلك جهاز غالاكسي إس 20 العديد من المميزات: شاشة ذات حجم كبير وبمعدل تحديث عالٍ وكاميرا جديدة واعدة ثلاثية العدسات وخصائص قوية تشكل سرعات تبادل البيانات العالية لخدمة 5G عنوانها العريض.

لكن الجهاز قد يقع بين فكي كماشة: فهو باهظ الثمن من جهة، وليس الجهاز الأفضل بين مجموعة غالاكسي الجديدة من جهة أخرى. وستحبط هذه الزيادة في السعر البعض، بينما يتجه من يمتلك ميزانية ضخمة نحو إس 20 بلس وإس 20 ألترا بسبب سرعة تبادل البيانات القصوى لخدمة 5G فيها، وبالنسبة لنسخة ألترا فهو يمتلك كذلك كاميرا أفضل.

تاريخ إطلاق سامسونج غالاكسي إس 20 في الولايات المتحدة الأميركية/ أستراليا/ الإمارات العربية المتحدة: 6 مارس. تاريخ إطلاق سامسونج غالاكسي إس 20 في المملكة المتحدة: 13 مارس.

جهز نفسك: سوف تدفع مبلغاً أكبر لغالاكسي إس 20 مقارنة مع هواتف سامسونج الطليعية (flagship) العام الفائت وذلك بسبب الترقية إلى خدمة 5G وحساسات الكاميرا الأكبر وشاشة العرض الأكبر بقياس 6.2 إنش ومعدل تحديث 120 هرتز.

© layalina تقييم عملي لجهاز سامسونج غالاكسي إس 20 (Samsung Galaxy S20)

يبلغ سعر هاتف غالاكسي إس 20 5G المزود بسعة تخزين 128 غيغا بايت في كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأستراليا 999 دولاراً أميركياً/ 899 جنيهاً استرلينياً/ 1499 دولاراً أسترالياً على التوالي. وإذا كنت ترغب بسعة تخزين 512 غيغا بايت فسيكون عليك شراء إس 20 ألترا.

كما يتوافر هذا الجهاز أيضاً بنسخة 4G في بعض الأسواق كما في المملكة المتحدة وأستراليا والإمارات العربية المتحدة حيث يبلغ سعره 799 جنيهاً أسترلينياً/ 1340 دولاراً أسترالياً/ 3199 درهماً إماراتياً. أما المتواجدون في الولايات المتحدة الأميركية فيتوافر لديهم فقط نسخة 5G.

يعني هذا السعر الجديد أن هذا الجهاز الطليعي سيطلق بنفس سعر إطلاق جهاز غالاكسي إس 10 بلس (Galaxy S10 Plus) في منطقة واحدة على الأقل كان يملك نفس - أي أكثر بمئة دولار من سعر الموديل الأساسي غالاكسي إس 10. كما أنه يماثل سعر إطلاق جهاز آيفون 11 برو (iPhone 11 Pro)، على الرغم من أن هاتف آبل لديه شاشة عرض أصغر بقياس 5.8 بوصة وبسعة تخزين 64 غيغا بايت فقط.

متى سيكون بمقدورك شراء واحد؟ سيتم إطلاق غالاكسي إس 20 يوم الجمعة 6 مارس في الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا والإمارات العربية المتحدة، ويوم الجمعة 13 مارس في المملكة المتحدة، على الرغم من أن العديد من الشركات تتيح لك الآن خيار الطلب المسبق له.

لا يوجد منفذ لسماعات الأذنين. الكاميرا تبرز بشكل كبير في الخلف شاشة عرض كبيرة: بتقنية الدقة الفائقة QHD+، وسرعة تحديث 120 هرتز، وتقنية HDR10+

يمتلك غالاكسي إس 20 شاشة عرض بقياس 6.2 بوصة، مع زيادة فعلية في مساحة العرض تبلغ 0.1 بوصة بالضبط مقارنة بجهاز إس 10 ذو شاشة العرض بقياس 6.1 بوصة الذي أطلق العام الماضي. لا يغير ذلك من الحجم الكلي للهاتف بشكل كبير وتبقى الدقة القصوى مماثلة لتلك الموجودة في أجهزة سامسونج إس التي ظهرت مؤخراً بدقة WQHD+ (3040×1440).

وما زالت سامسونج تقدم دقة عرض افتراضية Full HD+ (2220×1080) والتي تبدو جيدة بشكل كاف لمعظم المهمات وتحافظ على سعة البطارية- مما يعد أمراً جيداً للمستخدمين الشرهين وتقدم لهم الخيار فيما إذا رغبوا برفع مستوى العمل.

وإليك سبب آخر لإبقاء الشاشة محدودة بدقة 1080 بيكسيل: إن معدل التحديث البالغ 120 هرتز لا يتوافق مع تقنية WQHD+، والقفزة في معدل التحديث من 60 هرتز إلى 120 هرتز ميزة هامة لتقديم تجربة أسلس عند تصفح شبكة الإنترنت أو الألعاب، كما شاهدنا مسبقاً في هواتف أسوس روغ 2 (ASUS ROG2) وريزر فون 2 (Razer Phone2)، حتى لو كان على هذا الهاتف البقاء ضمن مجال دقة 1080 بيكسيل.

حسَّن جهاز إس 20 حساسية اللمس التي أصبحت تصل حتى 240 هرتز مما زاد في سرعة استجابة الألعاب ، حيث يستشعر لمس إصبعك للشاشة بمعدل أعلى من السابق.

كلنا نعلم أن زيادة قياس الشاشة قد يكون أمراً مقلقاً للبعض (فهنالك طلب خفي للهواتف الصغيرة سهلة الاستعمال بيد واحدة)، ولدينا أخبار جيدة وأخرى سيئة حول هذا الموضوع. الأخبار الجيدة أولاً: إن جهاز سامسونج غالاكسي إس 20 أنحف من إس 10. فقد تطور الجهاز الجديد ليكون أكثر طولاً منه عرضاً بنسبة ارتفاع إلى العرض تبلغ 20:9.

أما الأخبار السيئة: لا يوجد جهاز لاحق مثل جهاز غالاكسي إس 10 إي (Galaxy S10e) (الأرخص والأصغر ضمن مجموعة إس 20 في 2019) ليقدم كل هذه الميزات بقياس شاشة أصغر 5.8 بوصة.

يعد غالاكسي إس 20 الأصغر في مجموعة غالاكسي إس لعام 2020، فبينما نقدر حقاً فتحة الكاميرا الأمامية الأصغر وعودة تقنية HDR10+ للشاشة لتقدم ألواناً أكثر حيوية عند مشاهدة الأفلام، إلا أنه كان من الأفضل لو كان هنالك بعض الاختلاف في قياس الشاشة.

يمتلك جهاز غالاكسي إس 20 مظهراً مألوفاً: قطعتان من الزجاج تحيطان بإطار من الألمنيوم. لا زال هنالك انحناء في الحواف اليمنى واليسرى من الشاشة، لكنه ليس واضحاً كما في إس 10، مما يعني عدداّ أقل من اللمسات غير المقصودة على حواف الشاشة.

وليكن بعلمك أيضاً: تعد مجموعة إس 20 أول مجموعة إس من سامسونج لا تمتلك منفذاً لسماعات الأذنين. أنت بحاجة لمحول أو مجموعة لاسلكية عوضاً عنها. المدخل الوحيد في الجهاز هو مدخل بيانات (USB-C).

هنالك 3 ألوان من غالاكسي إس 20: أزرق ووردي ورمادي، وتعد درجات اللون هذه مملة مقارنة مع كل خيارات الألوان ضمن مجموعة إس 10. يوجد نسخة ذات لون أسود من نسخة إس 20 بلس وإس 20 ألترا، لكنها غير متوافرة في جهاز إس 20 العادي.

يتوافر اللون الأزرق والوردي والرمادي في كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأستراليا. وإذا لم يعجبك أي من هذه الدرجات اللونية فربما عليك الانتظار لفترة فعلى الأغلب أن تقوم سامسونج بطرح خيارات أخرى في المستقبل.

كاميرا ثلاثية، متضمنة حساس بدقة 64 ميغا بيكسيل تسجيل فيديو بتقنية 8K (لسبب ما) قوة تكبير رقمي حتى 10 مرات، تحسين بجودة الصور خافتة الإضاءة

لقد تمت موازنة غالاكسي إس 20 ليقدم الترقية الأكبر الكاميرا مقارنة بالأعوام السابقة منذ أن حل غالاكسي إس 7 (Galaxy S7) محل إس 6 (S6). وذلك له علاقة كبيرة بكون الكاميرات الخلفية الثلاث تمتلك حساسات أكبر.

وهي أهم عامل في تصميم قطع الجهاز مسؤول عن التحكم بجودة الصور مع العلم أن كاميرات الهواتف الذكية تمتلك حساسات صغيرة.

ملاحظة سريعة هنا: من الأفضل لك أن تتجاهل الأرقام الضخمة والكثيرة لمميزات الكاميرا، واعتبر بدلاً عن ذلك أنهم يقصدون كمية الصور التي بإمكانك التقاطها. وإلا قد تبدو كاميرا إس 20 ذات جودة متدنية وهو أمر بعيد عن الحقيقة هنا.

إليك ما نعنيه بالضبط: تحتوي الكاميرا الأساسية بدقة 12 ميغا بيكسيل على فتحة 1.8/f. ويعتبر ذلك نظرياً أقل مستوى من كاميرا جهاز إس 10 التي تملك فتحة مزدوجة 1.5/f+ 2.4/f، والتي تتغير حسب ظروف الإضاءة (حيث تسحب الفتحة البالغة 1.5/f كمية أكبر من الضوء لتحسين جودة اللقطات منخفضة الإضاءة).

لكن سامسونج قامت بزيادة حجم البيكسيل المفرد من 1.4 ميكرون وحتى 1.8 ميكرون. وسيمكنك ذلك بالاجتماع مع زيادة حجم الحساس من التقاط صور بإضاءة وتفاصيل أعلى في جهاز غالاكسي إس 20.

وينطبق نفس الأمر أيضاً على كاميرا العدسة المقربة (تيلي فوتو) بدقة 64 ميغا بيكسيل، والتي تبدي تحديثاً كبيراً عن كاميرا العدسة المقربة (تيلي فوتو) بدقة 12 ميغا بيكسيل التي ظهرت العام الماضي.

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وهي حقاً كذلك، لكن عدد البيكسيل الفردي أصغر حجماً، بينما فتحة الكاميرا أعرض (2.0/f عوضاً عن 2.4/f- الأرقام الأصغر أفضل).

مجدداً، يعني ذلك نوعية أفضل بشكل عام بالإضافة لوجود قوة تكبير ميكانيكي سلس حتى 3 مرات وقوة تكبير رقمي حتى 10 مرات ويعود الفضل في ذلك لمميزات كاميرا تيلي فوتو الجديدة.

التغيير الأقل كان من نصيب كاميرا غالاكسي إس 20 فائقة العرض (ألترا وايد) بدقة 12 ميغا بيكسيل، لكنها تملك حساساً أكبر وحجم أكبر للبيكسيل الواحد (1.4 ميكرون عوضاً عن 1 ميكرون في العام الفائت) ونفس الفتحة 2.2/f. وذلك من شأنه أن يجعل الصور الملتقطة بالتقنية فائقة العرض (ألترا وايد) أفضل بكثير، حتى لو كان إس 10 يمتلك كاميرا فائقة العرض (ألترا وايد) بدقة 16 ميغا بيكسيل.

وسنقوم باختبار مجموعة الكاميرات الخلفية ثلاثية العدسات أكثر خلال عملية التقييم الكامل، ولكننا نعلم للتو أن غالاكسي إس 20 ليس قوياً كفاية كما غالاكسي إس 20 ألترا، الذي يملك 4 كاميرات خلفية وحساس رئيسي بدقة 1.8 ميغا بيكسيل وقوة تكبير بصري حتى 100 مرة وقوة تكبير رقمي حتى 10 مرات.

أضاف غالاكسي إس 20 نقلة نوعية بطرح ميزة تسجيل فيديوهات بتقنية 8K. وتقنية التصحيح المانع للدوران (حتى 60 درجة) وذلك كجزء من ميزة الثبات الفائق المستمر (Super Steady Stabilization).

لكن لا تتوقع أن تستخدم ميزة الدقة العالية مع تقنية الثبات المتقدم من سامسونج بنفس الوقت – فما زالت ميزة الثبات الفائق محصورة بدقة 1080 بيكسيل (فهي لا تعمل حتى مع دقة 4K).

© layalina تقييم عملي لجهاز سامسونج غالاكسي إس 20 (Samsung Galaxy S20)

يمتلك تسجيل 8K المحدود بمعدل تحديث إطارات 24 إطار/ثانية فائدة كبيرة: سيكون بمقدورك قص وتعديل الفيديوهات دون التضحية بجودتها إذا ما أردت تصديرها بدقة 4K أو 1080 بيكسيل.

بما أن هذه الميزة ما زالت حديثة العهد بالنسبة للهواتف الذكية، نستطيع أن نتخيل أن معظم الناس سيستمرون بالتقاط الفيديوهات بميزة 4K حيث بإمكانك التحكم أكثر بمعدل الإطارات في الثانية كما يمكن الحصول على قوة تكبير حتى 20 مرة (بينما دقة 8K محصورة بقوة تكبير حتى 6 مرات فقط) كما أن الملفات الأصغر حجماً (تستهلك عند التصوير بدقة 8K 600 ميغا بايت لكل دقيقة باستخدام صيغة نظام ترميز الفيديوهات عالي الفعالية (HEVC)).

سيكون بإمكانك عند التسجيل بدقة 8K أن تضغط على زر الكاميرا لالتقاط صورة فورية ثابتة بدقة 33 ميغا بيكسيل. وذلك مفيد في حال كنت ترغب بالتقاط الصور في نفس الوقت الذي تكون فيه مشغولاً بتسجيل الفيديو، وقد يشكل ذلك إضافة محورية للبعض.

يستمر تطبيق الكاميرا المتين والسهل من سامسونج بكونه الأفضل بين أنواع الهواتف الذكية الأخرى، ويعود الفضل في ذلك للميزات الجديدة والأخرى التي سبق استخدامها.

ما زلنا معجبين بفكرة التمرير الأفقي للإصبع على أي نقطة من الشاشة للتنقل بين الكاميرا الخلفية والأمامية، ورسم شكل محدد باليد لتشغيل مؤقت التقاط الصور الشخصية (سيلفي) ، وتشغيل تطبيق الكاميرا بالضغط مرتين على زر القفل.

الجديد هنا هو" نمط التصوير المتعدد"، الذي يبدل بين الكاميرات الثلاث الخلفية خلال 10 ثوان لالتقاط مجموعة متنوعة من الصور والفيديوهات. فهو يقدم الجواب المناسب عندما تتساءل عما إذا كان عليك التقاط الصور أم الفيديوهات: "حسناً لم لا أقوم بالاثنين معاً!"

سيكون بإمكانك في النهاية الحصول على صور عادية وفائقة العرض (ألترا وايد) وصور شخصية وفيديوهات التصوير بفاصل زمني سريع (hyperlapse) وفيديوهات عادية وقس على ذلك. عندما قمنا بتجربة "نمط التصوير المتعدد" لم نضطر أبداً للدخول لقائمة الإعدادات بل بقينا كل الوقت منشغلين بالأشياء الظريفة التي كنا نحاول التقاطها.

سنتكلم أكثر عن كاميرات جهاز غالاكسي إس 20 في تقييمنا النهائي الكامل عندما نمتلك وقتاً أكبر لتجربة الخصائص المتنوعة لهذا الهاتف، لكننا سنكتفي بهذا القدر الآن- حسناً معلومة إضافية أخرى: سيكون بإمكانك التقاط صور فورية بدقة 33 ميغا بيكسيل من الفيديو مما يعتبر أمراً عملياً.

يعد جهاز غالالكسي إس 20 الفرصة الأفضل الأولى للمستهلكين التقليديين للحصول على خدمة 5G على هواتفهم الذكية. فقط 1% من الهواتف الذكية التي تم إطلاقها في عام 2019 كانت تمتلك هذه الميزة ومعظمها كان عبارة عن نماذج باهظة الثمن تم تطويرها من هواتف طليعية بتقنية الجيل الرابع 4G.

ما زال هاتف إس 20 علامة مهمة وبنفس الوقت فهو يتيح خدمة 5G كميزة افتراضية، وتتراوح سرعات تحميل البيانات فيه حول معدل 200 ميغا بيكسيل/ ثانية تقريباً، وهي أكبر بست مرات من سرعة تبادل البيانات لتقنية اتصالات الجيل الرابع 4G في بعض أنحاء العالم.

ذلك بالطبع يعتمد على كون خدمة 5G متوفرة في منطقتك، لكن مع وجود غالاكسي إس 20 فهنالك مستقبل واعد بالاتصالات للعديد من الناس.

هنالك اختلافات فارقة بين قدرات تقنية الجيل الخامس 5G على جهاز غالاكسي إس 20 من جهة، وجهازي إس 20 بلس وإس 20 ألترا من جهة أخرى. فعلى الرغم من أن الأجهزة الثلاثة تدعم تقنية الترددات دون 6 غيجاهرتز للحزمة المنخفضة إلى المتوسطة ، لكن جهازي إس 20 بلس وإس 20 ألترا فقط يمتلكان هوائيات التقاط للأمواج الميلمترية التي تسحب سرعات أكبر لنقل البيانات.

وعلى رغم من أن نطاق الموجة الميلمترية محدود، فقد حصلنا على سرعة 1.4 غيغا بايت/ ثانية في شهر مايو 2019 عندما قمنا باختبار خدمة 5G بالموجة الميلمترية في شيكاغو على شبكة اتصالات الجيل الخامس 5G لشركة فيرازون (Verizon) التي تم إطلاقها مؤخراً.

فجهاز إس 20 إذا سريع ولكن شقيقيه الأكبران أسرع منه - بشرط أن يدعم ناقل الاتصالات لديك تقنية الموجة الميلمترية.

ستكون سرعات تقنية الترددات دون 6 غيجاهرتز كافية لمعظم الناس، باستثناء عملاء شركة فيرازون ، لأن الناقل المعتمد لديها يعتمد على تقنية الموجة الميلمترية حصراً، ولهذا السبب لن تقوم ببيع جهاز إس 20 الأساسي في متاجرها.

سيتوافر جهاز إس 20 أيضاً بنسخ تدعم خدمة 4G لكن فقط في بعض البلدان مثل المملكة المتحدة.

بطارية بسعة أكبر: 4000 ميلي أمبير/ ساعة دعم للشحن السريع واللاسلكي يتضمن خاصية مشاركة الطاقة لاسلكياً

هنالك شيء آخر ينبغي عليك معرفته بشأن خدمة 5G وهي استهلاكها الكبير للطاقة. لذلك جهزت سامسونج جهاز غالاكسي إس 20 ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير/ ساعة والتي تعد زيادة جيدة مقارنة ببطارية 3400 ميلي أمبير/ ساعة الخاصة بجهاز إس 10.

تتضمن الخصائص الداخلية الأخرى: رقاقة جديدة سريعة بتقنية 7 نانو متر وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغا بيكسيل ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 غيغا بيكسيل ويحتوي على مدخل بطاقة ذاكرة مصغرة (microSD) لزيادة سعة التخزين حتى 1 تيرا بايت.

إذا ما قررنا التصنيف بالاعتماد على كيفية استخدام الهاتف، فإن جهاز غالاكسي إس 20 يقع ضمن مجموعة الأجهزة التي تقدم ميزات أكثر بكثير مما يحتاجه معظم الناس، ويباع بنسختين اثنتين، الأولى مزودة برقاقة سناب دراغون 865 الجديدة كلياً (في الولايات المتحدة الأمريكية)، والثانية مزودة بالجيل الجديد من رقاقات سامسونج إكسينوس 990 في بقية أنحاء العالم.

وتدعم قوة المعالجة تلك ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغا بايت، وهي ميزة سيجد المستخدمون الشرهون صعوبة في استخدامها للحد الأقصى خلال الاستعمال اليومي.

لم نلاحظ خلال فترة اختبارنا القصيرة للجهاز أي بطء أو خلل عند الانتقال بين التطبيقات، وعلى الرغم من عدم قدرتنا على قياس أداء هذا الإصدار المبكر من الأجهزة إلا أننا نتوقع تماماً أن تكون نداً حقيقياً لأجهزة آيفون على أقل تقدير.

تعود ميزة "الشحن فائق السرعة" من سامسونج للظهور مرة أخرى في مجموعة طرازات إس 20 (والتي شهدناها للمرة الأولى في جهاز نوت 10)، وستحصل على شاحن باستطاعة 25 واط ضمن علبة الهاتف.

كما أن ميزة الشحن فائق السرعة متوافقة مع الشحن اللاسلكي وحتى استطاعة 15 واط، وبإمكانك أيضاً شحن الأجهزة الأخرى القابلة للشحن بمسافات قصيرة لا سلكياً، مثل سماعات الأذنين سامسونج غالاكسي بدس ((Samsung Galaxy Buds وغالاكسي بدس بلس الجديدة (Galaxy (Buds Plus عن طريق الجهة الخلفية من الجهاز.

لم نتمكن من فهم الخصائص الجديدة في واجهة المستخدم لواجهة برمجية النظام ون يو آي 2.0 (One UI 2.0) من سامسونج تماماً، لكننا لاحظنا أن البرمجية الجديدة تضم تطبيق جوجل دوو (Google Duo) لإجراء اتصالات فيديو مدمجة مباشرة مع تطبيق الاتصال الهاتفي دايلر (Dialer). ووفقاً لتصريحات سامسونج، سيكون بإمكانك إجراء اتصالات الفيديو عالية الدقة (Full HD) والدردشة مع عدد يصل حتى 8 أشخاص.

سيتولى جهاز غالاكسي إس 20 قيادة عصر اتصالات الجيل الخامس 5G أكثر من أية هواتف ذكية أخرى سبقته، ولكن ترقية هذا العام تتضمن الكثير من الميزات وليست محدودة فقط بسرعات التحميل العالية.

النجم الحقيقي لهذا الجهاز هو الكاميرا ثلاثية العدسات المجهزة بعدسة مقربة (تيلي فوتو) مع قوة تكبير بصري حتى 3 مرات وقوة تكبير رقمي حتى 30 مرة، وهي الميزة التي ستجعلك تواقاً لاقتناء هذا الهاتف إذا ما كنت تستخدم أي هاتف أقدم هاتف إس 10 الذي ما زال يعتبر قوياً، وربما سترغب بشرائه حتى لو كنت تمتلك جهاز إس 10.

إنه الجهاز الذي كانت سامسونج بحاجته لمنافسة كاميرا هاتف آيفون 11 برو (iPhone 11 Pro) المتطورة من شركة آبل. وقد قامت بزيادة السعر حتى تتمكن من تحقيق ذلك.

وقد زادت خدمة 5G والتكنولوجيا المحدثة أيضاً من هذا السعر - وليس هنالك من خيار أرخص بشكل إس 20 إي (S20e) لتلجأ إليه كما كان عليه الحال بوجود هاتف غالاكسي إس 10 إي (Galaxy S10e) العام الماضي. وبدلاً من ذلك فقد انخفض سعر مجموعة إس 10 مما يجعلها تشكل الخيار الأنسب لك إذا لم تكن تملك الميزانية الكافية.

وتحتل أجهزة إس 20 بلس وإس 20 ألترا الجانب الآخر من المجموعة فهي تمتلك سرعة 5G أعلى، كما أن إس 20 ألترا يمتلك كاميرا أفضل ولكنه في الوقت نفسه باهظ الثمن بشكل جنوني.

وبذلك يحتل جهاز إس 20 مكان الوسط ما بين مجموعتي إس 10 وإس 20، فهو مخصص للمستهلكين الذين يرغبون بجهاز حديث دون الاضطرار لدفع مبالغ هائلة، وما زال ذلك رهن الاختبار فيما إذا كان سيشكل ميزة إيجابية أم سلبية للجهاز.

التقييم العملي هو الانطباع الأول للصحافة حول شيء ما وذلك بالاعتماد على استخدامه لبعض الوقت. وقد يتراوح ذلك بين عدة لحظات وحتى عدة ساعات. المهم بالموضوع هو قدرتنا على استخدامه بأنفسنا وبالتالي إعطاؤك إحساسنا حول طبيعة استخدامه حتى لو كان مجرد إطلاع مبدئي.

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