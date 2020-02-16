شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، الأحد، الدكتور آبى أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الذى يزور الإمارات حاليا.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية ترحيب بن زايد بزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى الإمارات ، خلال اللقاء الذي جرى فى أبوظبى، وبحثا مجالات التعاون المتعددة وفرص تعزيزها بين دولة الإمارات وإثيوبيا في مختلف القطاعات خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما إلى ما وصلت إليه العلاقات الثنائية من تقدم وتطور، مؤكدين حرصهما المشترك على تدعيمها وتوسيعها.

كما تبادل بن زايد والدكتور آبى أحمد وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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