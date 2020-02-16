شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يستقبل إيفانكا ترامب مستشارة الرئيس الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، إيفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكى، وذلك على هامش أعمال منتدى المرأة العالمى - دبى 2020، المقام فى مدينة جميرا يومي 16-17 فبراير الجارى، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، تأكيد الشيخ محمد بن راشد ، خلال اللقاء عمق علاقات التعاون والروابط الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بالولايات المتحدة الأمريكية في ظل تقارب الرؤى وتوافق الإرادة السياسية في البلدين الصديقين بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، والرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، منوهاً بجهود الإدارة الأمريكية في مجال دعم المرأة وتمكينها على كافة المستويات الحكومية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتوافق مع ما تقوم به دولة الإمارات من جهود في المجال ذاته، ما يفتح المجال لمزيد من التعاون في تعظيم إسهام المرأة في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية عالمياً.

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وأشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمبادرة "التنمية والازدهار العالمي للمرأة" التي أطلقها البيت الأبيض العام الماضي بهدف توفير الدعم اللازم لتمكين المرأة اقتصادياً مع استهداف الوصول إلى 50 مليون امرأة حول العالم بحلول عام 2025، مؤكداً أن دولة الإمارات حريصة على مشاركة تجربتها الرائدة في مجال دعم المرأة في كل المجالات مع كل الدول الساعية إلى تعظيم دور المرأة ومشاركتها في صنع المستقبل، فضلاً عن دعم الإمارات لكل المبادرات والمساعي الدولية الرامية إلى تحقيق الهدف ذاته.