شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى يؤكد حرص الإمارات على العمل مع بريطانيا لتدعيم آفاق التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب رئيس الدولة الإماراتية رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، عُمق العلاقات التاريخية التى تجمع الإمارات بالمملكة المتحدة، وحرص بلاده على العمل مع نظيرتها البريطانية لتدعيم وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين بما يحقق تطلعاتهما للشعبين وأهدافهما ومصالحهما المشتركة، في ضوء توافق الرؤى حول أهمية تعميق قنوات تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين بما يؤهل لمرحلة جديدة من العمل المشترك نحو مستقبل تنعم فيه الإنسانية بفرص أرحب من الرفاه والتقدم.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع عضو البرلمان رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماى، على هامش "منتدى المرأة العالمي- دبي 2020" الذي تستضيفه الإمارات، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام). Advertisements وعبرت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة عن تقديرها للتطور الكبير الذي تشهده الإمارات، والجهود التي تقوم بها لتحقيق النهضة الشاملة ضمن نموذج تنموي يضع الاستثمار في بناء القدرات البشرية في مقدمة أولوياته ويعمل على تأسيس قاعدة قوية للانطلاق إلى المستقبل وتحقيق الريادة فيه، مشيدة بقرار الإمارات بالوصول إلى نسبة التمثيل النسائي في المجلس الاتحادي الوطني إلى 50%؛ ما يشكل نقلة نوعية في مجال العمل البرلماني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويجعل من الإمارات نموذجًا ملهمًا للعديد من دول المنطقة للاستفادة من تجربتها الناجحة والاستعانة بخبراتها كذلك في الكثير من المجالات التنموية.

وكان منتدى المرأة العالمي - دبي 2020، أعلن الذي يقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتنظّمه مؤسسة دبي للمرأة، أن تيريزا ماي، عضوة البرلمان ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة، ستشارك كمتحدثة رئيسية أمام المنتدى الذى تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الثانية وبمشاركة عالمية وإقليمية واسعة النطاق.

وستحلّ رئيسة وزراء بريطانيا السابقة ضيفاً على جلسة نقاشية رئيسية أفردها لها المنتدى وستحاورها فيها سعادة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة لدى الأمم المتحدة.