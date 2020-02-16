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تعرف على أول امرأة ترشح لوزارة العدل فى تونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت ضمن قائمة الوزراء المقترحين بتشكيلة إلياس الفخفاخ رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، ثريا الجريبي كأول امراة في تاريخ تونس يتم ترشيحها لتولى حقيبة وزارة العدل.

 

ويستعرض التقرير التالى أبرز المعلومات عن ثريا الجريبي المرشحة لتولى حقيبة وزارة العدل:

 

- ثريا الجريبي من مواليد 1960 بتونس.

 

- درست ثريا بكلية الحقوق بتونس ثم حصلت على شهادة التأهيل لممارسة المحاماة سنة 1985.

 

- حصلت على شهادة المرحلة الثالثة في الحقوق إلا أنها خيرت الالتحاق بسلك القضاء.

 

- تدرجت في المناصب كقاضية بالمحاكم الإبتدائية بالمنستير وتونس وسوسة ثم كرئيسة دائرة بمحكمتي الاستئناف بسوسة وتونس وكقاضية بمحكمة التعقيب بتونس.

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- درست في المعهد الأعلى للقضاء أين قامت بإدارة قسم التكوين.

 

- ترأست المحكمة الإبتدائية بتونس وهو آخر منصب لها.

 

وضمت التشكيلة الجديدة التى أعلنها الفخفاخ مساء أمس، 29 وزيرا وكاتبين للدولة، كانت لحركة النهضة النصيب الأكبر باعتبارها الكتلة الأكبر في البرلمان، حيث حصلت على 6 حقائب وزارية، بينما حصل حزب التيار الديمقراطي على 3 حقائب وزارية، في حين حصل كل من حزبي تحيا تونس وحركة الشعب وكتلة الإصلاح الوطني بالتساوي على وزارتين، أما حزب نداء تونس فحصل على وزارة واحدة، وآلت بقية الوزارات إلى شخصيات مستقلة.

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وحمل إعلان إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلف أمس، العديد من المفاجآت، من بينها تعيين امرأة لأول مرة في تاريخ تونس وزيرة للعدل، وهى القاضية ثريا االجريبى.

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وأسندت حقيبة وزارة الدفاع إلى رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عماد الحزقي، في حين سيشغل المستشار القانوني للرئيس قيس سعيد والمدير السابق لديوان وزير الصحة هشام المشيشي منصب وزير الداخلية، بينما آلت حقيبة الخارجية إلى السفير التونسي لدى الكويت نورالدين الري.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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