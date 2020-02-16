“التجارة” توضح أنواع الغش التجاري والعقوبات المترتبة عليها

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضحت وزارة التجارة أن عرض المنتجات أو وصفها أو تسويقها بمعلومات كاذبة أو خادعة أو مضللة بما يخالف الحقيقة يعد غشاً تجارياً يستوجب معاقبة مرتكبه.

وقالت التجارة إن عقوبات الغش التجاري تتمثل في الغرامة مالية التي تصل إلى مليون ريال أو السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بهما معاً.

وأبانت أن العقوبات تشمل أيضاً مصادرة المنتج وإتلاف السلع المغشوشة، ومصادرة الأدوات التي تم استخدامها في الغش أو الخداع، بالإضافة للتشهير بالمخالف على نفقته، وإغلاق المنشأة مدة لا تتجاوز سنة.