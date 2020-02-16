خالد بن سلمان: ميلشيات الغدر الإيرانية لا تعرف إلا ثقافة الدمار

صحيفة الخليج الالكترونية

صرح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع أن ميلشيات الغدر الإيرانية لا تعرف إلا ثقافة الدمار وأن الميليشيات الطائفية لا تؤمن بالوطن ولا كرامة المواطن

وقال سموه في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر اليوم الأحد “استشهد قبل 15 عاماً رفيق الحريري، وكان قائداً وطنياً مصلحاً، قاد مسيرة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في وطنه وابتعث الآلاف من أبناء شعبه من مختلف الطوائف، اغتالته ميلشيات الغدر الإيرانية التي ضاقت ذرعاً به وبمشروع النهضة الوطني الذي كان يدافع عنه، فهي لا تعرف الا ثقافة الدمار.

وأضاف “رحل رفيق الى جوار ربه، وستبقى رؤيته ومشروعه الوطني الذي يصبو لتحقيق الاستقرار والازدهار والتعايش في مواجهة مشاريع الميليشيات الطائفية التي لا تؤمن بالوطن ولا كرامة المواطن”.