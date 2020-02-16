وزير الطاقة: المملكة ستصدر الغاز والبتروكيماويات قريباً

صحيفة الخليج الالكترونية أطلق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية اليوم فعاليات مؤتمر سابك 2020 بحضور وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بمشاركة مسؤولين وخبراء في البتروكيماويات. وأكد وزير الطاقة خلال التدشين أن المملكة قريباً ستكون مصدرة للغاز والبتروكيماويات، وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن استغلال النفط والغاز سيحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة ونسعى إلى تكامل المنظومة الكهربائية بإدخال طاقة الرياح، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً الإفصاح عن أمر يعد مفخرة للمملكة.

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