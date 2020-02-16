شكرا لقرائتكم خبر عن تسمم 8 أشخاص جراء تناول «وجبة فطائر» بالطائف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الطائف:
كشفت مديرية الشؤون الصحية بالطائف عن وصول 8 حالات تسمم لمستشفيات المحافظة، مشيرة إلى تلقيها بلاغات عن وقوع حالات أخرى.
جاء ذلك في توضيح نشرته المديرية عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، ذكرت فيه أن سبب الحادث هو تناول طعام معد في أحد محلات بيع الفطائر بمنطقة الحوية.
وأشارت إلى أنها تعمل على متابعة الأمر، وأن فرق الطب الوقائي تواجدت بالموقع للوقوف على ملابسات الحادِث وتطوراته.
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