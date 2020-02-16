شكرا لقرائتكم خبر عن غضب على منصات التواصل الاجتماعى بسبب تمثال لقاسم سليمانى فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار تمثال أقامه حزب الله اللبناني للجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذى قتل في غارة جوية للقوات الأمريكية في العراق، موجة من الغضب بمنصات التواصل الاجتماعى، حيث يصور التمثل قاسم سليمانى وهو يشير بإصبعه نحو فلسطين المحتلة وخلفه يرفرف العالم الفلسطيني.

تداول مستخدمو "تويتر" انتقادات لهذا التمثال ، وتداولوا أيضا فيديو يُظهر لحظة إزاحة الستار عن النصب الذي أقامه حزب الله في منطقة مارون الراس على الحدود بين لبنان وفلسطين.، تخليدا لذكرى سليمانى، ما اعتبره البعض استغلالاً واضحاً للقضية الفلسطينية للتغطية على جرائم سليماني وحزب الله في سوريا والعراق.





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وهاجم رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري في كلمته التي ألقاها بذكرى وفاة والده ميليشيات حزب الله، ولمّح بأنها تخرب الأجندة السياسية والدبلوماسية للبنان مع الخليج ودول عربية أخرى.

وقال «إن أموال إيران (الكاش) تحل أزمة حزب، ولكن لا تحل أزمة بلد»، معلناً أن «هناك من يفتح مشاكل يوميّة على حسابه مع دول الخليج التي نحتاجها لتنشيط السياحة وفتح أسواقها أمام المنتجات اللبنانية».





وأثار فيديو انتشر لزعيم حزب الله موجة من السخرية على تويتر أثناء مقابلة له على التلفزيون الإيراني، حيث قال إنه أجرى محادثة فرضية مع ملك الموت وقال له حينها أنه ذاهب لإيران ليقبض روح قاسم سليماني أو أقبض روحك بدلاً منه قفال له «قطعاً خذ روحي واترك قاسم سليماني».