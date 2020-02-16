شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من «التعليم» لجميع المدارس والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجهت وزارة التعليم، المدارس الحكومية والأهلية والعالمية بعدم قبول أي كتب ثقافية أو مطبوعات أو نسخ إلكترونية عن طريق الإهداء أو التبرع، والاكتفاء بما يتم اعتماده من قبل الوزارة.
جاء ذلك في تعميم صادر عن نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، شدد من خلاله على ضرورة أن تتأكد المدارس من خلوها من الكتب الثقافية التي تبني أفكاراً تخالف الوسطية وتشوش على المتعلمين.
وأشار التعميم إلى أن الجهات المختصة بالإدارات التعليمية ستنفذ جولات تفتيشية على المدارس للوقوف على الكتب المتوفرة بها والتأكد من خلوها من الكتب المخالفة التي تبني فكرًا مخالفًا للوسطية.
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