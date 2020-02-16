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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تطبيق تويتر يطرح ميزة جديدة .. تعرف عليها! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
طرح تطبيق تويتر ميزة جديدة يمكن من خلالها إرسال واستقبال الرسائل بصورة آمنة من دون ظهور أي محتوى إباحي عليها.
وذكر موقع "إنجادجيت" التقني، اليوم الأحد، أن الميزة الجديدة يطلق عليها الرسائل الآمنة (Safe DM)، والتي تمنع من استقبال المستخدم أي صور عارية عبر رسائل "تويتر"، حتى لو كانت مرسلة من معلنين أو أصدقاء.
ويمكن إضافة مرشح "الصور الإباحية" على الصفحة الرئيسية للتطبيق وعدم قصرها على الرسائل المباشرة فقط.
وأوضحت مديرة قسم التطوير في تويتر، كيسلي برسلر، أن ميزة الرسائل الآمنة ستمكن المستخدم من التحكم في أي محتوى "غير مرغوب" في ظهوره على حسابه أو صفحته أو حتى رسائله الخاصة.
وقالت كيسلي "ذلك المحتوى قد يكون بابا في معظم الأحيان للهاكرز، لذلك نعمل بكل قوة على حماية المستخدمين من عمليات التسلل عبر الإنترنت".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.