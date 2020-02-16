تطبيق تويتر يطرح ميزة جديدة .. تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

طرح تطبيق تويتر ميزة جديدة يمكن من خلالها إرسال واستقبال الرسائل بصورة آمنة من دون ظهور أي محتوى إباحي عليها.



وذكر موقع "إنجادجيت" التقني، اليوم الأحد، أن الميزة الجديدة يطلق عليها الرسائل الآمنة (Safe DM)، والتي تمنع من استقبال المستخدم أي صور عارية عبر رسائل "تويتر"، حتى لو كانت مرسلة من معلنين أو أصدقاء.

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ويمكن إضافة مرشح "الصور الإباحية" على الصفحة الرئيسية للتطبيق وعدم قصرها على الرسائل المباشرة فقط.

وأوضحت مديرة قسم التطوير في تويتر، كيسلي برسلر، أن ميزة الرسائل الآمنة ستمكن المستخدم من التحكم في أي محتوى "غير مرغوب" في ظهوره على حسابه أو صفحته أو حتى رسائله الخاصة.

وقالت كيسلي "ذلك المحتوى قد يكون بابا في معظم الأحيان للهاكرز، لذلك نعمل بكل قوة على حماية المستخدمين من عمليات التسلل عبر الإنترنت".