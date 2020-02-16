شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تبحث منع بيع «جنرال إلكتريك» محرك طائرة جديدة للصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشارت مصادر مطلعة أن الحكومة الأمريكية تبحث منع شركة «جنرال إلكتريك» من مواصلة تقديم محركات طائرة ركاب صينية جديدة مما يثير غموضاً بشأن محاولات بكين دخول سوق الطيران المدني.
وساندت واشنطن لسنوات عمل شركات أمريكية مع قطاع الطيران المدني الصيني.
وأصدرت الحكومة الأمريكية تراخيص تسمح لتلك الشركات ببيع محركات وأنظمة تحكم في الرحلات الجوية ومكونات أخرى في إطار مشروع في الصين لصنع أول طائرة تجارية كبيرة (كوماك سي919).
وخضعت الطائرة بالفعل لاختبارات طيران ومن المتوقع أن تدخل الخدمة العام المقبل.
وكوماك هي اختصار للأحرف الأولى من شركة الطائرات التجارية الصينية.
لكن مصادر مطلعة قالت إن إدارة ترامب تبحث إن كانت سترفض أحدث طلب من «جنرال إلكتريك» لإصدار تصريح لتزويد «سي919» بالمحركات الجديدة على الرغم من حصول الشركة على تلك التراخيص منذ 2014 وأحدثها في مارس/ آذار 2019.
ونشرت صحيفة «وول ستريت جرنال» في عددها الصادر السبت، اقتراحاً بوقف بيع المحركات للصين.
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