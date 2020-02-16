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مناوشات بين الشرطة البوسنية ومهاجرين يحتجون على أوضاع مخيم للاجئين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت مناوشات بين الشرطة البوسنية، ومئات المهاجرين، الذين حاولوا الخروج من مخيم مكتظ أثناء احتجاج على أوضاعهم، وأسلوب معاملة سلطات الحدود الكرواتية لهم.
يقع مخيم «ميرال»، بغرب البوسنة على بعد نحو عشر كيلومترات من حدود كرواتيا، ويؤوي حالياً نحو ألف مهاجر أي أكثر من طاقته الاستيعابية بنحو 300 مرة.
وبحسب شهود عيان، اشتبكت الشرطة مع مهاجرين، واحتجزت عدداً منهم خلال الاحتجاج الذي جرى السبت، والذي ردد فيه المحتجون هتافات «الحرية»، و «أعيدوا لنا أموالنا»، و«أوقفوا تعذيبنا». ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.
وتركزت شكاوى المهاجرين على سلطات الحدود الكرواتية، التي اتهمتها جماعات إغاثة ومهاجرون مراراً برد المهاجرين على أعقابهم بعنف فضلاً عن إساءة معاملتهم.
وقال أحد المقيمين بالمخيم، «الشرطة الكرواتية سيئة جداً. نريد فتح الحدود. أرجوكم توقفوا عن إيذائنا. لا تصادروا ستراتنا وأحذيتنا وجواربنا. لقد أخذوها كلها».
ونفت السلطات الكرواتية الاتهامات بشأن أي تجاوزات لشرطتها.

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