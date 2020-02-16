«منزل آجا» يحصد أهم جوائز مهرجان أسوان لأفلام المرأة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد فيلم «منزل آجا»، جائزة أفضل فيلم روائي طويل في جوائز الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، التي أسدل الستار عليها مساء السبت.

ونال صناع الفيلم، جوائز أفضل إخراج وأفضل ممثلة إضافة إلى جائزة لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين.

والفيلم إنتاج مشترك بين كوسوفو وألبانيا وكرواتيا وفرنسا ومن إخراج لنديتا زيتشيراي.

وفاز بجائزة أفضل ممثل التونسي-الهولندي، مروان كنزاري عن دوره في فيلم (غريزة)، بينما ذهبت جائزة أفضل سيناريو إلى فيلم (زهرة بومباي).

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة إلى فيلم (الحلم الكونفوشيوسي)، من إنتاج مشترك بين الصين والولايات المتحدة.

وحصل فيلم (احكيلي) للمنتجة والمخرجة ماريان خوري، على جائزة أفضل فيلم مصري التي تنافست عليها أربعة أفلام.

كما حاز الجائزة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي مناصفة مع فيلم (تأتون من بعيد) للمخرجة أمل رمسيس.

وكرم المهرجان في حفل الختام 3 من صانعات السينما المصرية هن مونتيرة النيجاتيف ليلى السايس، والمونتيرة رحمة منتصر، والمنتجة ناهد فريد شوقي.

وفي كلمة الختام قال مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما خالد عبد الجليل «لا شك في أن هذه الدورة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة وضعت المهرجان في الطريق الصحيح، قدمت مجموعة من الأفلام المهمة والجيدة. المهرجان ينمو ويرتقي بقوة».