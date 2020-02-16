شكرا لقرائتكم خبر عن إقليم هوبي الصيني يفرض حظراً على تنقل المركبات لكبح انتشار كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت حكومة إقليم هوبي الصيني، بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد، الأحد، إنها ستفرض حظراً على حركة المركبات في أنحاء الإقليم لكبح انتشار المرض.

وأضافت في وثيقة رسمية أن المركبات المعفاة من الحظر هي سيارات الشرطة والإسعاف وتلك التي تنقل سلعاً ضرورية والمرتبطة بالخدمات العامة. وأشارت الحكومة إلى أن الإقليم سيجري فحوصاً صحية دورية لكل القاطنين فيه. مؤكدة أن الشركات لن يسمح لها بالعودة للعمل دون تلقي تصريح من الحكومة.

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