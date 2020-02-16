شكرا لقرائتكم خبر عن نيبال تجلي 175 من مواطنيها من ووهان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مي فنغ المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين: إن الإجراءات التي تطبقها البلاد بدأت تكبح انتشار فيروس كورونا.
بينما قال مسؤول نيبالي إن بلاده أجلت الأحد 175 من مواطنيها من مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، بعد احتجاجات من أهالي الطلبة الذين يدرسون في المدينة. وقال متحدث باسم وزارة الصحة إن طائرة تابعة للخطوط الجوية النيبالية المملوكة للدولة هبطت وهي تقل 134 رجلًا و41 امرأة، أغلبهم طلبة، في مطار تريبوفان الدولي بالعاصمة كاتمندو قبل الفجر. وسيتم إبقاء كل من تم إجلاؤهم في حجر صحي لمدة أسبوعين في مدينة بهاكتابور القريبة. ورصدت نيبال حالة إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن.
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