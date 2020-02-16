تراجع طفيف في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين الأحد، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على عزل بؤرة تفشي المرض في ووهان.

وبحسب أحدث الأرقام التي أعلنتها بكين، بلغ عدد حالات الإصابة بالمرض 68500 حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 1665، معظمها في إقليم هوبي بوسط البلاد.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة، الأحد عن رصد 2009 حالات جديدة، انخفاضاً من 2641 في اليوم السابق، و142 حالة وفاة جديدة، انخفاضاً عن 143 في اليوم السابق. وجميع حالات الوفاة ما عدا أربع حدثت في إقليم هوبي.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) «على الصين أن تعزز القيادة الموحدة للجهود من أجل السيطرة على الوباء». وخارج البر الرئيسي الصيني، ظهرت نحو 500 حالة إصابة بالفيروس في نحو 24 دولة ومنطقة، مع أربع وفيات في اليابان وهونج كونج التي تحكمها الصين والفلبين وفرنسا.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنه من المستحيل تحديد أين سينتشر الوباء. وأضاف في كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا «نشعر بالقلق إزاء التزايد المستمر في عدد الحالات بالصين». وتبلغ أكبر مجموعة من الإصابات خارج الصين على متن السفينة السياحية «دايموند برينسيس»، التي تخضع لحجر صحي قبالة يوكوهاما باليابان، حيث تم الإعلان عن 70 حالة جديدة الأحد، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 355 شخصاً من بين ركاب وأفراد الطاقم الذين يبلغ عددهم 3700 شخص. وأرسل من أثبتت الفحوص إصابتهم بالفيروس إلى مستشفيات يابانية.

وقالت الولايات المتحدة أمس السبت إنها تعتزم إرسال طائرة لإعادة الركاب الأمريكيين إلى بلدهم حيث سيتم عزلهم لمدة أسبوعين آخرين.

وقالت هونج كونج إنها تنوي فعل الأمر نفسه لنحو 330 من مواطنيها، بينما قالت كندا إنها سترسل طائرة أيضاً لإجلاء مواطنيها من السفينة.