ساندرز: بلومبرج لن يحقق «الإثارة والطاقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بيرني ساندرز المرشح عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، إن منافسه مايك بلومبرج لن يحقق «الإثارة والطاقة» اللازمتين للفوز بالبيت الأبيض، مركزاً على منافس لم يشارك بشكل كامل بعد في السباق.

وأضاف ساندرز في فعالية احتفالية للحزب الديمقراطي: «الحقيقة الواضحة هي أن رئيس البلدية بلومبرج، مع كل ما يملك من مال، لن يحقق النوع الذي نحتاج إليه من الإثارة والطاقة لتحقيق إقبال الناخبين اللازم لهزيمة دونالد ترامب».

ولم يذكر ساندرز، الحريص على بناء زخم بعد الفوز في انتخابات الديمقراطيين التمهيدية بولاية نيوهامبشير، وبعدما جاء في المركز الثاني بفارق ضئيل جداً في ولاية أيوا، سوى بلومبرج الملياردير الذي كان رئيساً لبلدية نيويورك في السابق من بين منافسيه في كلمة ألقاها في لاس فيجاس.

وانتقد مواقف بلومبرج إزاء قوانين الحد الأدنى للأجور، وحفظ الأمن، وفرض ضرائب على الأثرياء، وتطبيق قواعد تنظيمية على وول ستريت.

وستجري ولاية نيفادا يوم 22 فبراير /شباط المنافسة التالية في سباق الولايات لاختيار منافس ديمقراطي للرئيس الجمهوري ترامب في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني. ولم يحضر بلومبرج الفعالية التي نُظمت في لاس فيجاس ولا ينافس في نيفادا. ويركز بدلاً من ذلك على الولايات التي تصوت بدءاً من الثالث من مارس/ آذار، أو ما يطلق عليه اسم «الثلاثاء الكبير».