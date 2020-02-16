شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط خمسة أطنان من الكوكايين في كوستاريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضبطت الشرطة في كوستاريكا، السبت أكبر كمية من المخدرات في تاريخها، مع عثورها على أكثر من خمسة أطنان من الكوكايين مخبأة في حاوية في مرفأ ليمون على ساحل البلاد الكاريبي. وقال وزير الداخلية ميكايل سوتو روخاس، إن المخدرات كانت مخبأة في حمولة زهور زينة متجهة إلى مرفأ روتردام الهولندي. وأوقفت الشرطة أيضاً مشتبهاً فيه يبلغ السادسة والأربعين هو مواطن من كوستاريكا.

ورُصدت الحاوية المشتبه فيها، وخضعت للتفتيش السبت ليكتشف عناصر الشرطة 202 حقيبة، تحوي ما مجموعه 5048 حزمة مخدرات يبلغ وزن كل واحدة منها كيلوغراماً من الكوكايين تقريباً.

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