«زواج الأفاعي» يغلق متنزهاً في فلوريدا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت سلطات مدينة لايكلاند، في فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة، جزءاً من متنزه بعدما رصد زوار عشرات الأفاعي التي تجمعت على ما يبدو في إطار موسم تزاوجها السنوي. وقالت دائرة المتنزهات والترفيه في المدينة عبر «فيسبوك»، «يبدو أن الأفاعي تجمعت من أجل التزاوج»، مضيفة صورة لإحدى الأفاعي في الحديقة الواقعة على ضفة بحيرة هولينغسوورث جنوب غرب أورلاندو. وعمد المسؤولون إلى إغلاق جزء من المتنزه تجمعت فيه الزواحف، وطوقت المنطقة. وأكدت الدائرة «اتخذنا هذه الإجراءات لحماية الزوار والأفاعي غير السامة وغير العدائية، طالما لا يزعجها الناس. وبعد التزاوج تذهب كل أفعى في طريقها». وحددت الأفاعي على أنها أفاع مائية من النوع الذي يستوطن فلوريدا.

وأوضحت الدائرة «عادة ما نجدها على جذوع أشجار في المياه أو على ضفاف البحيرة. وتشكل جزءاً مهماً من النظام البيئي ويجب ألا نزعجها».