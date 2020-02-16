الرئيس الأوكراني يرغب في تجاوز مسلسل محاكمة ترامب «الطويل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن رغبته في تجاوز صفحة محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف عزله التي تركت أثرها في العلاقات بين البلدين. وجد زيلينسكي نفسه مرغماً في قلب الحدث الأمريكي بعد اتهام ترامب بالضغط عليه خلال مكالمة هاتفية من أجل فتح تحقيق في كييف بحق ابن خصمه السياسي جو بايدن، وهو ما اعتبر إساءة من قبل ترامب لاستخدام سلطاته.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن «بعد انتهاء المسلسل الطويل لمحاكمة ترامب، أريد الذهاب إلى واشنطن، وفتح صفحة جديدة حول علاقاتنا». في حين أن واشنطن لا تزال تنظر في تحديد موعد لزيلينسكي لزيارة البيت الأبيض، بادر الرئيس الأوكراني إلى دعوة ترامب لزيارة كييف. وقال أمام الحاضرين في المؤتمر «أنا مستعد لاستضافته قبل أن يستضيفني».

واعتبر وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، أن ملحمة محاكمة ترامب لعزله ألقت بثقلها على العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة، التي تعد حليفاً أساسياً لكييف في مواجهة روسيا. وقال للصحفيين «هناك أمور لم يتم حلها بعد»، مشيراً إلى مغادرة المبعوث الأمريكي الخاص إلى كييف كيرت فولكر الذي لعب دوراً محورياً في المحادثات مع موسكو حول الصراع في شرق أوكرانيا.

واستقال فولكر في أيلول/سبتمبر الماضي، قبل الإدلاء بشهادته في الكونغرس في إطار التحقيق حول ترامب، ولم يتم إرسال بديل عنه حتى الآن.

وأكد بريستايكو أن «اختفاء قناة الاتصال الدائمة مع واشنطن خسارة فادحة» وسعى فولكر الذي كان متواجداً في مؤتمر الأمن في ميونيخ إلى طمأنة أوكرانيا بأن واشنطن تحافظ على التزاماتها تجاهها. وقال «السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا والتزاماتها لا تزال صلبة كما كانت دائماً». وأشار إلى أن مشاكل ترامب «قضية سياسية داخلية»، مضيفاً أن «لا علاقة لها بأوكرانيا».