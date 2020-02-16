انطلاق منتدى المرأة العالمي - دبي 2020 رافعًا شعار "قوة التأثير"

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برعاية الشيخ محمد بن راشد ومشاركة وفود من 87 دولة حول العالم، وحضور شخصيات رفيعة المستوى مثل تيزيا ماي وإيفانكا ترمب، انطلقت فاعليات منتدى المرأة العالمي 2020 في دبي، التي تتناول أربعة محاور رئيسية: الحكومة والاقتصاد والمجتمع والمستقبل.

ايلاف من دبي: انطلقت الأحد فعاليات الدورة الثانية من منتدى المرأة العالمي - دبي 2020، تحت شعار "قوة التأثير"، وذلك برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمشاركة عدد كبير من مسؤولي الحكومات وقيادات الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمتحدثين المُلهِمين والجهات المعنية بدعم المرأة والشخصيات الدولية المرموقة المؤثرة في هذا المجال إلى جانب وفود من 87 دولة.

يستقطب هذا الحدث الموصوف الأكبر من نوعه على مستوى العالم نخبة من المتحدثين رفيعي المستوى وفي مقدمهم دافيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي؛ وكريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي؛ ولفيف من كبار مسؤولي المنظمات والهيئات الدولية، وأصحاب التجارب المُلهمة من مختلف أنحاء العالم.

منصة رائدة

يعد منتدى المرأة العالمي منصة رائدة تجمع نخبة من القادة وصنّاع القرار والخبراء الدوليين للتأثير على السياسات والشراكات التي تعزز دور المرأة الإيجابي من أجل مستقبل أفضل للجميع، ملقيًا الضوء على تعزيز دور المرأة في بناء مجتمعات مستدامة تتميز بتكافؤ الفرص في الحصول على فرص متوازنة من التعليم والرعاية الصحية والخدمات الثقافية والاجتماعية من أجل حياة أفضل، في حين سيكون موضوع تعزيز مستوى الابتكار لدى المرأة والارتقاء بمستوى إسهامها في استشراف آفاق الثورة الصناعية الرابعة حاضرا على أجندة المنتدى.

يهدف هذا المنتدى إلى تعزيز مشاركة المرأة الاجتماعية والاقتصادية، خصوصًا في قطاع ريادة الأعمال، حيث تقام على هامش المنتدى أعمال القمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال التي تتخذ من البنك الدولي مقرًا لها، وذلك لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستقطبة أكثر من 250 شخصية من كبار المسؤولين الحكوميين وقيادات ورائدات الأعمال من مختلف أنحاء المنطقة والعالم وتركز نقاشاتها على النهوض بمشاركة المرأة وتوسيع فرص نجاحها في مجال رعاية الأعمال.

أربعة مجاور

يتناول منتدى المرأة العالمي 2020 أربعة محاور رئيسية: الحكومة والاقتصاد والمجتمع والمستقبل، ويعرض المشاركون للسبل الكفيلة تطوير السياسات والتشريعات الداعمة للمرأة في مراكز صنع القرار، وتسريع وتيرة مشاركة المرأة في الاقتصاد، خصوصًا من خلال بوابة ريادة الأعمال.

جمعت الجلسة الرئيسية للمنتدى وعنوانها "التوازن بين الجنسين: بين المسؤولية والاستجابة "،حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومدير مكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكبيرة مديري شؤون المساواة بين الجنسين في مجموعة البنك الدولي.

وضمن الجلسات الرئيسية للمنتدى، انعقدت جلسة عنوانها "المرأة في المناصب القيادية في الحكومات"، تتحدث فيها مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري،وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي؛ والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية؛ ولانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة؛ وميموزا كوساري ليلا، أول رئيسة بلدية منتخبة لأكبر مدينة في جمهورية كوسوفو.

دور المرأة في التنمية

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في جلسة رئيسية أخرى عنوانها "الثورة الصناعية الرابعة.. تغير في نمط سوق العمل"، تتناول التحولات التي تشهدها الاقتصادات وظروف العمل نتيجة للتغيرات التكنولوجية والاجتماعية والبيئية المتسارعة وكيفية استشراف المستقبل، ويتحدث فيها خلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل؛ وكيتلين كرافت بوخمان، مؤسس منظمة [email protected] ورئيسها التنفيذي؛ وإيما مورتينو تروسويل، والمؤسس المشارك لـ "أوكسفورد انسايتس" ومدير عملياتها بالمملكة المتحدة.

يتضمن المنتدى أيضًا جلسة رئيسية بعنوان "دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، تتحدث فيها زهرة خان، مستشارة السياسات في هيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ وتالين كورانشليان، المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.

صناع التأثير

تشهد نسخة هذا العام من المنتدى إطلاق جلسات تحت عنوان "صناع التأثير"، توفر منصةً لتسليط الضوء على شخصيات نسائية ملهمة لمشاركة الحضور تجارب تغلبن فيها على التحديات وصنعن فارقًا في حياة الآخرين،وكان لهن بصمات خاصة في تحقيق نجاحات استثنائية، ما يجعل من هذه الجلسات مصدر إلهام للجميع.

تشارك في إحدى هذه الجلسات الكابتن طيار الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، لتخبر الحضور قصة اختيارها لمهنة الطيران، ولتعرض لتجربتها الناجحة في هذا الميدان على الرغم من الصورة النمطية السائدة وغيرها من التحديات.

ترمب

في نسخة هذا العام من منتدى المرأة العالمي، تشارك إيفانكا ترمب، مستشارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بصفتها متحدثة رئيسية أمام المنتدى، ما يعزز المشاركة العالمية واسعة النطاق في أعمال المنتدى.

والقت مستشارة الرئيس الأميركي كلمة رئيسية خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى تناولت الفرص المتاحة للمرأة في مجال ريادة الأعمال، في إطار اهتمامها بتعليم المرأة وتمكينها اقتصاديًا وتعزيز قدرتها على تأسيس مشروعات الأعمال وتحقيق النمو من خلال زيادة مستوى مشاركتها في سوق العمل وتوفير فرص التدريب التي تساعدها على الارتقاء بمهاراتها كرائدة أعمال.

شريك المعرفة

يشارك صندوق النقد الدولي في المنتدى بصفته "شريك المعرفة العالمي" للحدث، وتتيح الشراكة المعرفية بين منتدى المرأة العالمي - دبي 2020 وصندوق النقد الدولي حوارًا إيجابيًا في شأن أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالسياسات الداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسين من خلال العديد من ورش العمل التفاعلية والجلسات الحوارية التي يشهدها المنتدى على مدى يومين بهدف تعزيز مساهمات المرأة في مختلف قطاعات العمل ومجالات الحياة.

تقول كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن المرأة لا تزال في العديد من الدول تعاني عدم المساواة على نطاق واسع، "وتظهر بحوث صندوق النقد الدولي أن هذه الدول لن تتمكن من تحقيق الازدهار الشامل من دون الاستفادة من جميع مواهبها وطاقاتها، ما يؤكد أن تمكينها اقتصاديًا على المستوى العالمي حاجة ملحة للحد من الفقر وتعزيز النمو والاستقرار المالي. ومن خلال التبادل المعرفي واستعراض أفضل الممارسات والخبرات في منتدى المرأة العالمي في دبي، فإننا نسلط الضوء على الدور المهم الذي يمكن أن تؤديه المرأة في إحداث تحولات إيجابية في الاقتصادات في جميع أنحاء العالم".