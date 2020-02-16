اخبار الخليج

التحالف العربي يحمل الحوثيين مسؤولية سلامة "طاقم التورنيدو"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
دبي - بواسطة محمد فارس © Getty طاقم الطائرة استخدم كراسي النجاة للخروج منها حمل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، السبت، ميليشيات الحوثي الإرهابية مسؤولية سلامة طاقم طائرة التورنيدو التي سَقطت في محافظة الجوف شمالي اليمن.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن طاقم الطائرة المكون من ضابطين، استخدم كراسي النجاة للخروج منها قبل سقوطها، بينما قامت عناصر الميليشيات الحوثية بإطلاق النار باتجاه الطاقم.

واعتبر التحالف العربي أن "استهداف الطاقم الجوي يعد انتهاكا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وعليه فإن حياة وسلامة الطاقم الجوي هي مسؤولية الميليشيا الحوثية الإرهابية".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية بمنطقة العمليات، ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف اليمنية.

وأوضح المالكي أنه عند الساعة 23:45 مساء الجمعة، سقطت طائرة مقاتلة من نوع "تورنيدو"، تابعة للقوات الجوية الملكية ، أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني، حسب ما ذكرت وكالة "واس".

Advertisements

أخبار ذات صلة

ويواصل تحالف دعم الشرعية في اليمن عملياته الرامية إلى دعم وإسناد الجيش الوطني في المعارك ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وكان الجيش الأميركي أعلن، الخميس، مصادرة سفينة تابعة للبحرية الأميركية صواريخ مضادة للدبابات، بعد توقيف سفينة شراعية في بحر العرب الأحد الماضي.

وأكد الجيش الأميركي أن الأسلحة المصادرة من تصنيع وتصميم إيراني، وتضم 3 صواريخ أرض جو، موضحا أن الأسلحة المضبوطة متطابقة مع تلك التي ضبطتها سفينة حربية أميركية أخرى في نوفمبر الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي يحمل الحوثيين مسؤولية سلامة "طاقم التورنيدو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا