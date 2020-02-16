دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع صور حية تستعرض مواصفات هاتف Oppo Reno3 Pro المرتقب ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة Oppo للإعلان الرسمي عن هاتف Reno3 Pro في مؤتمر يعقد في 2 من مارس المقبل، ولقد رصدت مؤخراً صور حية للهاتف تستعرض المواصفات الرئيسية قبل الإعلان الرسمي.

يختلف إصدار Oppo الجديد من هاتف Reno3 Pro عن إصدار الشركة الذي أعلن عنه خلال شهر ديسمبر في السوق الصيني، حيث يضم الإصدار الجديد كاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة، مع مستشعر رئيسي بدقة 44 ميجا بيكسل، والذي يستخدم للمرة الأولى في الهواتف الذكية، ويأتي مع مستشعر لعمق التصوير.

قبل الإعلان الرسمي عن الإصدار الجديد من هاتف Reno3 Pro في السوق الهندي خلال الشهر المقبل، نشرت صور حية للهاتف، إستعرضت التصميم والمواصفات التي ينطلق بها الهاتف قريباً إلى الأسواق.

ولقد أكدت الصور الحية على أن هاتف Reno3 Pro يأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، وهي ترقية جديدة للإصدار الأول الذي جاء بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل.

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من جانب أخر أكدت الصور الحية على أن هاتف Reno3 Pro يأتي بتقنية الشحن السريع VOOC Flash 4.0 بقدرة 30W، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة 128 جيجا بايت، ومن المتوقع أن يدعم الهاتف بطاقة تخزين خارجي.

يذكر أن المواصفات الأخرى التي ظهرت في الصور الحية تتوافق مع مواصفات الإصدار الأول الذي انطلق في السوق الصيني، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل التسعير وموعد إنطلاق الهاتف إلى الأسواق في المؤتمر القادم.

المصدر

هذا الموضوع صور حية تستعرض مواصفات هاتف Oppo Reno3 Pro المرتقب ظهر على التقنية بلا حدود.