دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Nubia تؤكد على خططها للإعلان عن هاتف Red Magic 5G في السوق المحلي لاحقاً ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت شركة Nubia في بيان صحفي نشر مؤخراً على إلغاء مؤتمرها المقرر عقده في برشلونة للإعلان الرسمي عن هاتف الألعاب Red Magic 5G، كما أشارت إلى خططها للإعلان عن الهاتف لاحقاً في السوق المحلي.

أعلنت الكثير من الشركات عن تغيير خططها بعد إلغاء معرض برشلونة رسمياً، حيث إتجهت الكثير من الشركات إلى إختيار الإعلان عن المنتجات والأجهزة الجديدة عبر شبكة الإنترنت، وقد كشفت Nubia عن خططها لهاتف Red Magic 5G في بيان صحفي نشر بالأمس.

أشارت Nubia في بيانها الرسمي الذي نشر على Weibo إلى تأجيل الإعلان الرسمي عن هاتفها المخصص للألعاب Red Magic 5G، على أن يتم الإعلان عن الهاتف لاحقاً في السوق الصيني.

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ويعد هاتف Red Magic 5G أول الإصدارات المرتقبة بميزة معدل تحديث 144Hz في الشاشة، إلا أن Nubia لم تقدم الكثير من التفاصيل حول هذا الإصدار حتى الآن، لذا نترقب موعد كشف النقاب عن هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع Nubia تؤكد على خططها للإعلان عن هاتف Red Magic 5G في السوق المحلي لاحقاً ظهر على التقنية بلا حدود.