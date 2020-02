دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady الاعلان عن Canon EOS R5 كاميرا ميرورليس فل فريم بتصوير 8K

قامت شركة كانون بالإعلان رسمياً عن تطوير كاميرا Canon EOS R5 المرتقبة التي تتميز بقدرات تسجيل فيديو بدقة 8K داخلياً بالإضافة الى نظام تثبيت الصورة المدمج في الكاميرا والتصوير المستمر بمعدل 20 صورة في الثانية وفتحتان لبطاقات الذاكرة، شاهد فيديو الاعلان عن الكاميرا ثم تابع القراءة… © القيادي الاعلان عن Canon EOS R5 كاميرا ميرورليس فل فريم بتصوير 8K

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان

اقرأ ايضاً | كانون 1DX Mark III كاميرا بتصوير فيديو 5.5K RAW

يرجع تضمين تسجيل الفيديو الداخلي بدقة 8K بشكل أساسي إلى مستشعر CMOS

المصمم حديثًا ومعالج الصور الجديد الموجود في كاميرا Canon EOS R5

ومع ذلك، ما زال من غير الواضح ما إذا كانت الكاميرا الجديدة ستحصل على معادل

قطع على مستشعر فل فريم أثناء التصوير بدقة 8K، ولكن مع معرفة إمكانيات

تسجيل الفيديو في كاميرات كانون السابقة، فمن المحتمل جدًا أن يحدث ذلك.

© alqiyady الاعلان عن Canon EOS R5 كاميرا ميرورليس فل فريم بتصوير 8K

ستتمكن كاميرا Canon EOS R5 من استخراج الصور الثابتة عالية الدقة

من لقطات الفيديو 8K وكذلك معالجة الفيديو بدقة 8K ليصبح فيديو 4K عالي الجودة،

والأكثر من ذلك أن كانون EOS R5 ستكون أول كاميرا من كانون مزودة

بنظام تثبيت عالي الأداء للصور (IS) يدمج بين IS داخل الكاميرا مع أنظمة IS

على عدسات كانون RF.

© alqiyady الاعلان عن Canon EOS R5 كاميرا ميرورليس فل فريم بتصوير 8K

أخيرًا وليس آخرًا، ستدعم كاميرا Canon EOS R5 النقل التلقائي لملفات الصور

Advertisements

من الكاميرا إلى منصة image.canon السحابية التي ستكون متاحة من أوائل أبريل 2020،

لسوء الحظ، لا توجد حتى الآن معلومات حول معدلات الإطارات المتاحة وبرامج التشفير

وحدود وقت التسجيل. * مواصفات كاميرا Canon EOS R

– مستشعر CMOS ومعالج صور جديدين بالكامل

– تسجيل فيديو داخلي بدقة 8K

– نظلم استقرار IBIS

– استخراج الصور عالية الدقة من فيديوهات 8K

– تصوير فيديو 8K وتصغيره إلى 4K

– غالق ميكانيكي وغالق الكتروني

– تصوير فوتوغرافي بسرعة 20 صورة في الثانية مع غالق الكتروني

– تصوير فوتوغرافي بسرعة 12 صورة في الثانية مع غالق ميكانيكي

– فتحات بطاقة ذاكرة مزدوجة

© alqiyady الاعلان عن Canon EOS R5 كاميرا ميرورليس فل فريم بتصوير 8K

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت كانون أنها تقوم أيضًا بتطوير ما مجموعه 9 عدسات

بنظام تثبيت RF من المقرر إطلاقها خلال عام 2020، تشمل العدسات على قياسات

مختلفة تتضمن 100-500 ملم ومحولات Extendert لمضاعفة البعد البؤري

باصدارين هما Extender RF 1.4x و Extender RF 2x.

لم يتم حتى الآن تأكيد موعد الإطلاق الرسمي لكاميرا كانون EOS R5.

The post الاعلان عن Canon EOS R5 كاميرا ميرورليس فل فريم بتصوير 8K appeared first on Creative School Arabia.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي