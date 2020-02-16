شكرا لقرائتكم خبر عن شاب فلسطينى يُطعم القطط فى ساحة المسجد الأقصى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وسائل اعلام محلية فلسطينية، مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب فلسطيني يدعى عثمان الطرشة من بلدة الطور بمدينة القدس المحتلة يطعم مجموعة من القطط في المسجد الأقصى بشكل يومي، وأظهرت اللقطات الشاب وهو يجلس على الأرض في ساحة المسجد الأقصى وتلتف حوله القطط لتتناول الطعام الذي يحمله في شنطة بيضاء، ثم يقوم الشاب الفلسطيني بمداعبة القطط واللعب معها بعد إطعامها.

وكان قد اقتحم عشرات المستوطنين وعناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، الأربعاء الماضي، ساحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 50 مستوطنًا و20 طالبًا يهوديًا و21 عنصرًا من شرطة الاحتلال اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك، بينهم 14 شرطيًا اقتحموا المُصليات في المسجد.



الشاب يطعم القطط

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وتجول المستوطنون - بحماية شرطة الاحتلال - في ساحات المسجد الأقصى بشكل استفزازي، بالتزامن مع اقتحام أفراد من شرطة الاحتلال عددًا من المصليات المسقوفة في المسجد.

على جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، سبعة فلسطينيين من الضفة، وشددت من إجراءاتها العسكرية في محيط بلدات وقرى غرب رام الله.

ففي رام الله، ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد اعتقلت قوات الاحتلال شابين واستولت على مركبة، خلال اقتحامها حي الطيرة وبلدة بيتونيا غربا، كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية عند قرى وبلدات غرب رام الله.

وأفاد شهود عيان لـ(وفا)، بأن الاحتلال أغلق طريق وادي الدلب، قرب بلدات دير ابزيع، وكفر نعمة شمال رام الله، كما نصب حاجزا عند بوابة النبي صالح، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، أعاقت حركة آلاف المواطنين القادمين من شمال وغرب رام الله ومحافظتي سلفيت وقلقيلية، كما قام جنود الاحتلال بإغلاق بوابتين حديديتين منصوبتين على مداخل قرية النبي صالح غرب رام الله، وأغلقوا بوابة عابود.