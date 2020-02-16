الرئيس الجزائري يمنع الوزراء من الزيارات الميدانية بمواكب رسمية

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، أن الوزراء والمسؤولين عبر المحافظات ممنوعون من الزيارات الميدانية بمواكب رسمية التي اعتبرها عنوانا للتبذير وتعطيل مصالح المواطن.

وتحدث الرئيس، في كلمة خلال افتتاح اجتماع للحكومة لبحث مشاكل التنمية في البلاد، مع المحافظين ورؤساء بلديات كبيرة ومسؤولين محليين انطلق صبيحة اليوم.

وأضاف "لابد من محاربة التبذير وبالأخص عند الزيارات (..) الزيارات الميدانية لابد أن تكون عنوانا لحل المشاكل وليس للفخفخة".

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وتابع "يمنع دعوة أي شخص من خارج المسؤولين المعنيين بالملف وأن تختصر الزيارة على من يهمهم الأمر فقط".

وحسب تبون، فإنه خلال التنقل "يجب استعمال حافلات نقل فقط، فمواكب السيارات الرسمية تستهلك الكثير وتتسبب أيضا في عرقلة حركة السير عبر الطرقات".

ودعا الرئيس الجزائري "إلى تشجيع المجتمع المدني وخاصة الجمعيات الخيرية التي ليست لها أهدافا سياسية لخدمة المواطن وكذا الاعتماد على أشخاص ذوي كفاءة لحل المشاكل وليس على معيار الولاء في شغل المناصب".



ومنذ ترشحه لانتخابات الرئاسة في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي وبعد توليه الرئاسة، يردد تبون في خطاباته عزمه على محاربة الفساد في كل مفاصل الدولة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.