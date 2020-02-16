الجيش التركي يعزز قواته المتمركزة على الحدود مع سوريا

هطاي/ الخليج 365

أرسل الجيش التركي، الأحد، تعزيزات عسكرية إلى وحداته المتمركزة على الحدود مع سوريا.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن قافلة تعزيزات مكوّنة من مركبات عسكرية، وسيارات إسعاف مصفحة، وأنظمة تشويش، وأفرادا من القوات الخاصة، وصلت مدينة ريحانلي الحدودية بولاية هطاي (جنوب)، الأحد.

ولفت إلى أن القافلة تحركت باتجاه الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.