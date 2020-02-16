بدء الضخ التجريبي في حقل الوفرة الكويتي السعودية المشترك

الكويت/ الخليج 365



أعلن وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، الأحد، بدء الضخ التجريبي في حقل الوفرة المشترك مع السعودية، بعد إغلاق دام 5 سنوات.



وفي تصريح صحفي أدلى به على هامش حفل إطلاق الشعار الجديد لوزارة النفط، توقع الفاضل "عودة الإنتاج في حقل الوفرة لمستواه السابق (بحدود 140 الف برميل يوميا) قبل نهاية العام الجاري".



ونجحت السعودية والكويت في التوصل لاتفاق خلال ديسمبر/ كانون أول الماضي، بشأن استئناف إنتاج النفط للمنطقة المقسومة الحدودية، في ديسمبر / كانون الأول الماضي.



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وزاد الوزير الكويتي: "نتوقع قبل نهاية 2020، أن يكون الإنتاج قد وصل لمستواه السابق بحدود 140 الف برميل يوميا في حقل الوفرة، و250 ألف برميل يوميا في حقل الخفجي الآخر بالمنطقة المقسومة".



وحول بدء إنتاج الخفجي، قال الفاضل إن "24 ديسمبر الماضي، شهد بدء العد التنازلي لمدة 60 يوما لإعادة الإنتاج فيه".

والأسبوع الماضي، قالت شركة شيفرون الأمريكية متعددة الجنسيات، إنها تتحضر لاستئناف الإنتاج من حقل "الوفرة" النفطي، الواقع بين السعودية والكويت.



وأغلق البلدان، العضوان بمنظمة الدول المصدة للنفط "أوبك"، حقل "الخفجي"، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، لأسباب بيئية، وتبعه إغلاق "الوفرة" في مايو/أيار 2015، لعقبات تشغيلية.

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