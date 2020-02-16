ميونخ.. انطلاق اجتماع اللجنة الدولية لمراقبة الهدنة في ليبيا

برلين/ الخليج 365

انطلق اليوم الأحد، في مدينة ميونخ الألمانية، اجتماع اللجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.

ويرعى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اجتماع اللجنة التي تعد امتدادا لمؤتمر دولي حول ليبيا استضافته برلين في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويمثل تركيا في الاجتماع وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو، كما يشارك ممثلون عن الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا ومصر وإيطاليا والإمارات.

ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع وقف تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا وحظر توريد السلاح إليها.

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واستضافت العاصمة الألمانية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، مؤتمرًا بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، كان من أبرز بنود بيانه الختامي، ضرورة الالتزام بوقف لإطلاق النار وفق مبادرة تركية روسية منذ 12 من ذلك الشهر، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.

والأربعاء الماضي، صادق مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار بريطاني يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي.

وحصل مشروع القرار، وهو برقم 2510، على موافقة 14 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15)، فيما امتنعت روسيا (تمتلك حق النقض) عن التصويت.





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