الدفاع التركية: تحييد 8 إرهابيين من"بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 8 إرهابيين بينهم قيادي من منظمة "بي كا كا" الإنفصالية شمالي العراق.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة على موقع تويتر.

Advertisements

وأوضحت الوزارة أن القوات التركية كشفت عن استعداد إرهابيين لشن اعتداءات على مخافر عسكرية في منطقة هاكورك شمالي العراق.

وأكدت أن القوات التركية تمكنت من تحييد 8 إرهابيين، بينهم قيادي ما يسمى بـ "مسؤول وحدة الهجوم والتخريب"، في المنطقة.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.