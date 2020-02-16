الدفاع التركية: تحييد 8 إرهابيين من"بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 8 إرهابيين بينهم قيادي من منظمة "بي كا كا" الإنفصالية شمالي العراق.
جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة على موقع تويتر.
وأوضحت الوزارة أن القوات التركية كشفت عن استعداد إرهابيين لشن اعتداءات على مخافر عسكرية في منطقة هاكورك شمالي العراق.
وأكدت أن القوات التركية تمكنت من تحييد 8 إرهابيين، بينهم قيادي ما يسمى بـ "مسؤول وحدة الهجوم والتخريب"، في المنطقة.
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