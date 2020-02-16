- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الأحد ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا منذ بداية انتشاره إلى 65 ألفا و 500 حالة في البلادـ وأضافت السلطات الصينية أن ذلك يأتي بعد اصابة 2009 حالات إضافية مؤكدة بالفيروس داخل البلاد يوم السبت 15 شباط/فبراير الجاري.
وذكرت ان إجمالي عدد الوفيات في الصين بلغ 1665 شخصا بعد وفاة 142 شخصا، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع وفيات كورونا إلى 1665 شخصا وأكثر من 65 ألف مصاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.