ارتفاع وفيات كورونا إلى 1665 شخصا وأكثر من 65 ألف مصاب

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الأحد ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا منذ بداية انتشاره إلى 65 ألفا و 500 حالة في البلادـ وأضافت السلطات الصينية أن ذلك يأتي بعد اصابة 2009 حالات إضافية مؤكدة بالفيروس داخل البلاد يوم السبت 15 شباط/فبراير الجاري.

وذكرت ان إجمالي عدد الوفيات في الصين بلغ 1665 شخصا بعد وفاة 142 شخصا، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.