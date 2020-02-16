شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر ملكي.. مؤسستا التقاعد والتأمينات تحت رئاسة وزير المالية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا، بتعيين وزير المالية رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ووفقاً لـ”عكاظ”، تضمن الأمر الملكي أن يكون ارتباط المؤسسة العامة للتقاعد بوزير المالية ويرأس مجلس إدارتها.

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وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الأمر بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بذلك واقتراح تعديلها واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، بحسب الأمر الملكي.

يذكر أنه قبل هذا الأمر، كان يرأس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد وزير الخدمة المدنية، فيما يرأس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعية وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويعطي الأمر الملكي وزير المالية رئاسة مجلسي إدارة التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.