شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تضبط لصوص ملابس كبائن الجمعيات الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

تمكنت الجهات الأمنية في الرياض، من الإطاحة بأشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، وهم يقومون بسرقة الملابس المستخدمة من كبائن الجمعيات الخيرية.

وأوضحت مصادر أنه تم تحويل الذين ظهروا في مقطع الفيديو المتداول إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء اللازم بحقهم.