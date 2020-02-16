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شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور المفتي.. كلية الشريعة بجامعة الإمام تحتفل بالاعتماد البرامجي (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
احتفلت كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، اليوم الأحد، بحصولها على الاعتماد البرامجي الكامل من هيئة تقويم التعليم.
جاء ذلك بحضور مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، والدكتور صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وبرعاية مدير جامعة الإمام الدكتور أحمد العامري.
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