دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هذه صور فيروس كورونا الذي قتل أكثر من 1500 شخص

توصل باحثون أميركيون إلى صور مجهرية جديدة لـ فيروس كورونا الجديد "COVID-19"، الذي أودى بحياة أكثر من 1500 شخص، كما أصاب نحو 65 ألف آخرين.

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ونشر المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية الصور، التي تم التقاطها من خلال المجهر الإليكتروني للمسح والإرسال، "الذي يستخدم حزمة من الطاقة لالتقاط صور مفصلة لكائنات مجهرية، لا يمكن رصدها بالمجهر العادي"، وفق ما جاء بموقع سكاي نيوز عربية.

© alqiyady هذه صور فيروس كورونا الذي قتل أكثر من 1500 شخص

كما عمل المعهد على تلوين الصور الملتقطة لفيروس كورونا المجهرية؛ لتسهيل عرضها، موضحاً أن صور الفيروس الجديد لا تختلف كثيراً عن ميرس "كورونا المتلازمة التنفسية في الشرق الأوسط، الذي ظهر في عام 2012" أو فيروس السارس الأصلي "فيروس كورونا المتلازمة التنفسية الحادة الوخيم، الذي ظهر عام 2002".

© alqiyady هذه صور فيروس كورونا الذي قتل أكثر من 1500 شخص

وأفاد المعهد أن هذه الصورة ليست بشيء مفاجئ، قائلاً: "التيجان الموجودة على سطح هذه الفيروسات تعطي لعائلة الفيروس اسمها "كورونا" وذلك لأنها تشبه مظهر التاج".

© alqiyady هذه صور فيروس كورونا الذي قتل أكثر من 1500 شخص

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واستخدم الباحثون الأميركيون عينات الفيروس التي نقلوها إلى المختبرات المتخصصة من أجل دراسته، ثم البدء في اختبار الأدوية التجريبية والعقاقير الموجودة لمكافحته.

© alqiyady هذه صور فيروس كورونا الذي قتل أكثر من 1500 شخص

يذكر أن فيروس كورونا الجديد، الذي يطلق عليه رسمياً مصطلح COVID-19، بدأ في التفشي داخل سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان في الصين، في ديسمبر 2019، ثم انتشر بعد ذلك في أرجاء الصين وأكثر من 30 دولة حول العالم، نتيجة حالات السفر التي جاءت بالتزامن مع أعياد الميلاد. المزيد:

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