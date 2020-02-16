شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. قائد مركبة متهور يصدم عدة سيارات خلال مطاردة بـ«أشبيليا الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثّقت كاميرات المراقبة لحظة قيام قائد مركبة متهور بصدم عدة سيارات كانت متوقفة أمام منازل أصحابها، قيل إنها في حي أشبيليا بالرياض، مما تسبب في إحداث تلفيات بها.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائد المركبة من نوع “جيب” وهو يحاول الهرب من مركبة أخرى تطارده في شوارع الحي.

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