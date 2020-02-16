شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «حساب المواطن» للمستفيدين من دفعة فبراير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد برنامج “حساب المواطن” أنه بدأ في استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 27 للشهر الجاري.
وأضاف حساب المواطن في حسابه الرسمي على “تويتر” أنه يمكن للمستفيدين الاعتراض على مبلغ الاستحقاق من خلال الضغط (هنا)
وكان برنامج “حساب المواطن” أودع الدفعة الـ27 من مبلغ الدعم في حسابات المستفيدين يوم الاثنين 10 فبراير الجاري.
وبلغت قيمة مبلغ دعم المستحقين 2.6 مليار ريال، لنحو 12.6 مليون مستفيد شملهم الدعم لشهر فبراير.
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